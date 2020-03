Red Magic lancia tanti nuovi accessori da gaming (e non)

Red Magic 5G è stato appena presentato ufficialmente e, assieme ad esso, anche numerosi accessori. La sinergia con la casa madre Nubia ha permesso al produttore di arricchire il proprio ecosistema. Questa linea di prodotti comprende case e vetro protettivo, dispositivi di ricarica (anche portatili) ed anche un dock apposito per lo smartphone.

Assieme a Red Magic 5G arrivano tanti nuovi accessori

Iniziamo con una serie di accessori pensati per Red Magic 5G, fra un case protettivo che riprende il look della back cover (49 yuan, circa 6€). C'è anche un vetro protettivo per il display (39 yuan, circa 5€), così come un cavo USB Type-C con presa ad L per usurare meno l'attacco ed essere meno ingombrante (59 yuan, circa 7€).

L'accessorio più “atipico” è la Gaming Dock, con una serie di pin magnetici da collegare al lato di Red Magic 5G. Questa dock contiene una porta Ethernet, una USB Type-C per la ricarica ed un ingresso mini-jack per l'audio. Il tutto è posto sul retro, in modo da evitare ingombri in fase gaming o durante la riproduzione di video. Verrà venduta dal 19 marzo a 199 yuan, circa 25€.

Tanti caricatori e powerbank Nubia

Per quanto riguarda gli accessori compatibili anche con altri prodotti, abbiamo il caricatore GaN da 65W. Grazie alla tecnologia GaN, adottata anche da Xiaomi e Realme, oltre ad essere potente è anche piuttosto compatto. Assieme alla tradizionale porta USB, la ricarica può avvenire anche tramite le due porte USB Type-C. La presa della corrente può essere piegata per essere trasportato più agevolmente. Viene venduto in Cina ad un prezzo di 169 yuan, circa 21€.

C'è anche un caricatore da 55W, più modesto ma più ingombrante nelle dimensioni. In questo caso c'è un'unica porta USB Type-A, con cui ricaricare tutti i dispositivi con supporto alla ricarica Power Delivery. Il prezzo ammonta a 109 yuan, circa 13€.

Passiamo poi alle powerbank, partendo dal modello più potente. La capienza da 20.000 mAh è supportata dalla ricarica da 45W con Power Delivery. Questa viene fornita da due porte USB da 18W (9V 2A e 12V 1.5A), mentre tramite quella USB Type-C fornisce il massimo della potenza disponibile. Viene venduta al costo di 299 yuan, circa 38€.

In alternativa c'è un modello più modesto da 10.000 mAh ma pur sempre con ricarica rapida a 27W. Di porta USB Full Size ce n'è solo una, affiancata da una USB Type-C, sempre con supporto Power Delivery. Il prezzo cale a 149 yuan, circa 18€.

