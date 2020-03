Red Magic 5G: nuove foto col primo hands-on dal vivo

Fra meno di 24 ore scopriremo tutto quello che c'è da scoprire su Red Magic 5G, l'ennesimo top di gamma di questa prima metà del 2020. Dello smartphone ne abbiamo già potuto apprezzare le varie colorazioni, con render ufficiali di due delle varianti che verranno proposte al pubblico. Adesso sono uscite nuove foto dal vivo del gaming phone, con un'anteprima di un video hands-on che probabilmente uscirà nelle prossime ore.

Ecco Red Magic 5G più da vicino in queste prime immagini dal vivo

La colorazione di Red Magic 5G che vediamo nelle immagini sembra inedita, non apparendo nei suddetti render e nella certificazione TENAA. In realtà ne avevamo già avuto un accenno in un teaser precedente riferito al comparto fotografico. La scocca in vetro a tinte rosse è particolareggiata da accenti gialli sui lati, oltre che da una X che attraversa tutta la back cover. Al centro, poi, c'è una barra nera che raccoglie il logo Red Magic ed i 3 sensori della fotocamera, mentre il flash LED è subito sopra.

Sempre nelle foto vediamo anche il davanti di Red Magic 5G, con un display flat che curva agli angoli ed un bordo canonico, senza notch o tacche. Le specifiche riportate nello spezzone di video immortalato conferma che ci sarà un display da 6.67″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz ed un campionamento del tocco a 240 Hz.

Red Magic 5G – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.67″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz

con refresh rate a 144 Hz dimensioni di 168.56 x 78 x 9.75 mm

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865

GPU Qualcomm Adreno 650

fino a 16 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 fino a 256 GB di storage UFS 3.0

di storage UFS 3.0 lettore d'impronte nel display

tripla fotocamera da 64+20+12 MP

supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi 6

batteria da 4500 mAh con ricarica 55W

con ricarica 55W sistema operativo Android 10

