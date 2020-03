Red Magic 5G è troppo stravagante? Niente paura, arriverà anche in versione Black

Il 12 Marzo è sempre più vicino e con esso anche il nuovissimo Red Magic 5G. Il top di gamma è apparso in alcune immagini dal vivo e sul sito del TENAA con una colorazione particolarmente stravagante, che potrebbe non piacere a tutti. Se siete tra gli utenti che preferiscono soluzioni più sobrie (nonostante i device da gaming siano notoriamente più aggressivi) non abbiate timore, perché l'azienda cinese ha confermato che il flagship arriverà anche nella versione Black!

Red Magic 5G: confermate le colorazioni del nuovo flagship da gaming

Il sito ufficiale dedicato a Red Magic 5G si è aggiornato con un poster decisamente da brivido, che mostra il super flagship nelle colorazioni in arrivo. Oltre alla variante blu e rossa avvistata nei giorni scorsi avremo anche un modello leggermente più sobrio (si fa per dire), caratterizzato da una colorazione nera, con inserti rossi. In entrambi i casi il logo posto al centro della scocca fungerà da luce LED, come mostrato da Ni Fei su Weibo solo poche ore fa tramite una breve clip.

Nonostante il sito ufficiale riporti esclusivamente due versioni, uno dei teaser pubblicato nei giorni scorsi dall'azienda ci ha mostrato anche una bella variante Red. Inoltre, Nubia ha confermato anche la presenza di una Transparent Edition che sempre decisamente ben realizzata.

Curiosi di saperne di più sul nuovo dispositivo in arrivo? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali trapelate fino a questo momento.

