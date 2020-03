Dopo il debutto in Cina, Red Magic 5G in versione Global è pronto al lancio in Europa e la compagnia asiatica ha confermato anche la data di uscita del nuovissimo flagship da gaming tutto muscoli e “bellezza”.

Red Magic 5G Global: ufficiale la data di uscita per l'Europa

Le prevendite dedicate a Red Magic 5G Global in Europa avranno inizio il prossimo 14 Aprile, tramite lo store ufficiale del brand (lo trovate qui). Presentato nella prima metà del mese di Marzo, il flagship da gaming ha segnato un nuovo standard per questa tipologia di smartphone, introducendo un display con refresh rate a 144 Hz, per la massima fluidità. Il pannello è un'unità AMOLED da 6.65″ con certificazione TUV Rheinland e sensore ID integrato.

Per la prima volta la serie si affida ad una tripla fotocamera (da 64 + 8 + 2 MP) mentre sotto la scocca trova spazio il chipset Snapdragon 865. Ovviamente Red Magic significa anche un sistema di raffreddamento avanzato: il corpo dello smartphone ospita un sistema al liquido con forma ad L, accompagnato da una ventola.

Insomma, il top di gamma ha tutte le carte in regola per diventare lo smartphone da gaming per eccellenza ed ora anche gli utenti europei potranno avere la possibilità di acquistarlo.

