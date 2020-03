Red Magic 5G: Nubia conferma la data di presentazione

Dopo mesi e mesi di indiscrezioni e conferme ufficiali, finalmente Nubia ha annunciato la data di presentazione di Red Magic 5G, il prossimo smartphone da gaming della casa cinese. Siete pronti a fare conoscenza con il nuovo re di Antutu?

Red Magic 5G sarà presentato il 12 Marzo

Ni Fei, presidente e co-fondatore di Nubia, ha svelato sui social cinesi che l'evento dedicato a Red Magic 5G si terrà in Cina il prossimo 12 Marzo. Inizialmente l'uscita era prevista per Febbraio, durante il MWC 2020; tuttavia, a causa della cancellazione della fiera catalana l'azienda è stata costretta e rimandare l'evento. Inoltre, visti i rischi legati all'emergenza Coronavirus la presentazione verrà trasmessa in live streaming tramite i canali social del brand.

Per chi si fosse perso qualcosa, il nuovo flagship da gaming sarà il primo smartphone al mondo dotato di un display con refresh rate a 144 Hz (ed una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz). Ovviamente si tratterà di un modello top con Snapdragon 865, 16 GB di RAM LPDDR5 ed un sistema di raffreddamento al liquido accompagnato da una soluzione ad aria.

Curiosi di saperne di più sul nuovo dispositivo in arrivo? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali trapelate fino a questo momento.

