Red Magic 5G da primato su Antutu ed è subito polemica

Ancor prima che venisse presentato ufficialmente, Red Magic 5G aveva già fatto parlare di sé in passato per il punteggio Antutu ottenuto. L'epoca dei top di gamma con Snapdragon 865 sarà piena di benchmark sopra ai 600.000 punti, anche se il nuovo smartphone da gaming si è spinto oltre. Il punteggio annunciato attorno ai 640.000 punti si è dimostrato in grado di superare terminali come Black Shark 3 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro e OPPO Find X2 Pro. Ma anche oggi non poteva mancare la “polemichetta” quotidiana, da parte della stessa Red Magic.

Il record su Antutu di Red Magic 5G è legittimo, “a differenza degli altri”

In più di un'occasione, solitamente quando viene presentato un nuovo smartphone in Cina, il produttore sottolinea la potenza erogata mostrando i benchmark, specialmente quello Antutu. Ma più di una volta capita di testare il telefono e scoprire di non essere in grado di replicare a pieno il punteggio sbandierato. Per carità, nulla di anomalo: spesso questi annunci vengono accompagnati da scritte (magari molto piccole) in cui si specificare che tali punteggi vengono raggiunti in laboratorio e in condizioni ottimali.

A tal ragione, la dirigenza di Red Magic ha sottolineato che le prestazioni offerte da Red Magic 5G sono “vere”. Con questo si intende che il benchmark Antutu del telefono è più raggiungibile, non soltanto per il comparto hardware utilizzato. Anche se sicuramente aiuta lo Snapdragon 865, coadiuvato da RAM LPDDR5 da 5500 Mbps e 44 GB/s e storage UFS 3.0, più veloce dell'84% e con sistema Magic Write per garantire velocità maggiorate in lettura e scrittura.

Il vero aiuto arriva dal sistema di raffreddamento iCE 3.0, composto da dissipazione a liquido, heatpipe in rame e soprattutto una ventola meccanica. Al contrario, nel caso degli altri produttori può capitare che si sventolino punteggi raggiunti solamente mettendo il telefono in un freezer. A smorzare il punteggio può essere il thermal throttling, il principale spauracchio quando si a che fare con un prodotto molto piccolo come uno smartphone.

Ad oggi, Red Magic 5G è l'unico smartphone a potersi fregiare di un sistema di dissipazione così avanzato e che gli garantisce un punteggio del genere. Fra l'altro, vi siete accorti che Antutu è sparito dal Play Store?

