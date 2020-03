Recensione Xiaomi Qingping Alarm Clock: la sveglia smart essenziale ed economica

Xiaomi, grazie alla sua piattaforma di crowdfunding, è in grado di proporci sempre prodotti nuovi e che rispettano i canoni dell'azienda: qualità al massimo e prezzo contenuto. La sveglia smart Xiaomi Qingping pare possa rientrare a pieno titolo in questa descrizione, vediamola più da vicino nella nostra recensione completa.

Recensione Sveglia smart Xiaomi Qingping Alarm Clock

Unboxing

La confezione di vendita della sveglia smart di Xiaomi è quanto mai minimale: bianca e con disegno e funzionalità della sveglia impresse frontalmente, al suo interno contiene soltanto il prodotto ed un piccolo manuale d'istruzioni in cinese.

Design e qualità costruttiva

Il design della piccola sveglia di Xiaomi è decisamente pulito e richiama alla mente le classiche sveglie anni '90. Il prodotto è contenuto e misura 80.3 x 41 x 83 mm per un peso di 106 grammi. Nonostante ciò l'Alarm Clock smart offre un'ottima stabilità, data anche dai materiali utilizzati; quasi completamente in plastica resistente ed un fondo rivestito in gomma per incrementarne il grip.

Frontalmente, invece, abbiamo un display LCD (non touch) retroilluminato, riportante tutte le informazioni necessarie. Più precisamente nella schermata frontale potrete consultare orario, giorno della settimana, data, gradi all'interno della stanza e tasso di umidità. Come avrete capito, la Xiaomi Qingping è “semplice” soltanto nel design.

Configurazione e funzionalità Smart

Proprio sulla confezione di vendita troverete impressa la classica dicitura “works with mijia”. Ciò significa che configurando la sveglia con l'app Mi Home (presente sul Play Store) potrete accedere a tutte le funzionalità del prodotto. Come spesso accade con prodotti del genere, però, dovrete eseguire una procedura non usuale per la configurazione: in pratica una volta scaricata l'app (e creato l'account Mi) dovrete accedervi selezionando “Cina” come regione. Utilizzando Italia o altre regioni, potreste non trovare il dispositivo.

A questo punto effettuare il pairing sarà un gioco da ragazzi: impiegherete poco più di 20 secondi tramite il Bluetooth 5.0 della piccola sveglia smart. Va da se che le impostazioni all'interno dell'app siano interamente in cinese, ma non disperate: le funzionalità della sveglia sono circoscritte e capire “dove mettere le mani” sarà facile ed intuitivo.

Accedendo alle funzionalità smart potrete quindi impostare la sveglia, settare l'always on della retroilluminazione, oppure preimpostarla ad orari desiderati. Allo stesso tempo avrete la facoltà di scegliere tra diverse suonerie presenti sull'app stessa (è impossibile inserire suonerie di terze parti). Inoltre potrete impostare temperatura in celsius o farenheit. Si tratta a tutti gli effetti di un prodotto semplice ma che, grazie ad alcune implementazioni smart vi faciliterà da molto il compito.

Prezzo e conclusioni

Giungere ad una conclusione univoca riguardo questo prodotto, avendolo provato per diversi giorni, è per noi molto semplice. La sveglia Smart Xiaomi Qingping ci ha completamente rapito. Questo perché riesce a coniugare al prezzo basso (circa 10€ da Cina e poco più dai magazzini europei) qualità essenziali, ma al tempo stesso irrinunciabili. Ci riferiamo ovviamente alla possibilità di poter impostare la sveglia direttamente dal proprio smartphone, ma non solo.

