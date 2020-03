Nella recensione di oggi andremo ad analizzare un prodotto estremamente utile per tutti coloro che posseggono un notebook con ingresso USB Type-C e che desiderano avere un hub multifunzione che possa aumentare il numero di porte disponibili e che possa integrare allo stesso tempo un SSD. Come si sarà comportato questo MINIX NEO Storage dopo diverse settimane di utilizzo? Sarà veramente così utile e valido? Non ci resta che scoprirlo all'interno della nostra recensione completa.

Recensione MINIX NEO Storage

Unboxing – MINIX NEO Storage

All'interno della confezione di vendita è presente solamente la seguente dotazione:

MINIX NEO Storage

manualistica.

Design e costruzione

Dal punto di vista del design non ci sono particolari novità rispetto alla concorrenza, in quanto il MINIX NEO Storage presenta la classica forma rettangolare con una scocca realizzata in leggero alluminio e con un cavo rinforzato per resistere a flessioni.

In linea generale è un prodotto che si lascia apprezzare e che si abbina perfettamente allo stile dei notebook moderni. Le dimensioni sono di 115 x 43.5 x 11 millimetri per un peso di appena 113 grammi (circa).

A bordo troviamo 2 porte USB 3.0, un ingresso HDMI con uscita massima in 4K a 30 fps e un ingresso USB Type-C solamente Power Delivery.

Funzionamento

Questo MINIX NEO Storage risulta essere un prodotto utilissimo, perché oltre ad abbinare diversi ingressi ci consente di archiviare al suo interno i nostri dati grazie all'SSD da 120 GB, facendolo tra l'altro in maniera piuttosto rapida.

Infatti, ho fatto diversi test di trasferimento dati sia dal mio notebook all'hub che da una pen drive collegata all'hub o dallo smartphone collegato sempre all'hub e i risultati sono stati soddisfacenti. In seguito vi lascio un benchmark.

Per farvi un esempio pratico ho trasferito una cartella con 1939 files da 8.5 GB dallo smartphone al MINIX NEO Storage ed ha impiegato poco meno di 11 minuti per completare l'operazione.

A parte questo aspetto anche l'uscita HDMI funziona bene e non ci sono stati intoppi, così come non ce ne sono stati con la porta USB Type-C Power Delivery che svolge il suo compito senza criticità.

Faccio presente infine che l'SSD interno non è sostituibile, ma l'azienda ha prodotto anche il modello con 240 GB di archiviazione. Non sarà possibile sostituirlo perché con queste configurazioni vengono garantite delle temperature massime ancora accettabili.

Conclusioni

Il MINIX NEO Storage è un ottimo prodotto che ci consentirà di espandere le potenzialità del nostro notebook, ma soprattutto è quasi unico nel suo genere perché sono veramente pochi i competitors che possono dargli del filo da torcere.

Proprio per questo motivo in costo non sarà come quello dei classici hub (visto che a bordo abbiamo un SSD) e infatti sarà possibile acquistarlo su Amazon a circa 92 euro nella versione da 120 GB o 93 euro nella variante da 240 GB (ovviamente in questo caso vi consiglio di acquistare la seconda).