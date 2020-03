Nel corso dei mesi abbiamo avuto modo di provare una lunga serie di scope elettriche e Dibea si è sempre contraddistinta per dei buoni prodotti ad un prezzo onesto. Per questo motivo oggi andremo a recensire la Dibea D008 Pro, un prodotto situato sotto la soglia psicologica dei 150 euro che fa gola soprattutto grazie ai tantissimi accessori che vengono forniti in dotazione.

Non voglio dilungarmi troppo in questa apertura e quindi andiamo subito a scoprire quali sono i pregi ed i difetti di questo vacuum cleaner all'interno della nostra recensione completa.

Recensione Dibea D008 Pro

Unboxing – Dibea D008 Pro

All'interno della confezione di vendita troviamo una ricca dotazione che comprende i seguenti elementi:

Dibea D008 Pro;

estensione in metallo;

spazzola principale con rullo rotante;

lancia in plastica rigida;

spazzolina in plastica rigida;

mini spazzola rotante;

spazzola pieghevole per tappeti;

estensione snodabile “da auto”;

base da muro;

viti per la base;

manuale delle istruzioni.

Design e costruzione

Il design della Dibea D008 Pro è simile a quello degli altri prodotti della casa cinese, il che significa che è simile a quello delle prime Dyson. Questa volta l'estensione in alluminio è stata dipinta di rosso e devo dire che apprezzo particolarmente il suo look nel complesso, sebbene i materiali utilizzati non siano paragonabili a quelli di una Dreame V9P.

Infatti, le plastiche sono più economiche rispetto a quelle della controparte “Xiaomi”, ma d'altronde Dibea si posiziona in una fascia di prezzo più bassa. Diciamo che la qualità rispecchia quella di qualsiasi altra scopa elettrica che su Amazon si trova tra i 150 ed i 200 euro.

Gli attacchi scorrono bene e non troverete ostacoli nel cambiare le varie spazzole, ma una cosa che non mi ha convinto molto è che sulle spazzole principali manca un blocco che consenta alla scopa di rimanere in posizione verticale. L'unica alternativa è fare dei fori sul muro ed installare la base fornita in dotazione.

1 di 2

Il manico presenta la classica impugnatura a pistola che ho trovato molto comoda, soprattutto perché, premendo una sola volta il pulsante, la scopa rimarrà in funzione automaticamente, evitandoci il disturbo di doverlo tenere premuto. Complessivamente il vacuum cleaner pesa circa 2.3 chilogrammi, ma una volta in funzione la spazzola rotante ci aiuterà leggermente nei movimenti facendo accusare di meno il peso.

1 di 2

Continuando a parlare del cuore pulsante della scopa, superiormente troviamo la griglia per lo sfiato posizionata verso l'alto in modo da non buttarci addosso l'aria derivante dall'aspirapolvere e in modo da non far vento sul pavimento alzando lo sporco più fino.

Per il resto tutte le parti della Dibea D008 Pro possono essere smontate tramite gli appositi pulsanti, tranne la batteria che non è removibile. Questo potrebbe essere un punto di debolezza per molti di voi che vogliono averne una di ricambio per finire le pulizie senza dover aspettare che si ricarichi nuovamente.

Infine, grande assente è il LED per illuminare il pavimento durante la pulizia, so che con questo tipo di spazzola principale sarebbe stato difficile implementarlo, ma avrebbe dato una spinta in più a questo prodotto.

Specifiche tecniche

Potenza: 250W;

Potenza di aspirazione massima: 17.000 Pa;

Potenza di aspirazione minima: 9.000 Pa;

Velocità motore: 80.000 giri/min;

Capacità contenitore: 550 ml;

Rumorosità: 75 dB;

Tempo di ricarica: 4-5 ore;

Autonomia: 30 minuti a potenza minima e 15 minuti a potenza massima.

Funzionamento

Imparare ad utilizzare la Dibea D008 Pro è molto semplice perché basterà premere il pulsante per far partire l'aspirazione e selezionare la modalità d'aspirazione. Ce ne sono solamente due, minima e massima, e possiamo alternarle semplicemente premendo il pulsante “+/-“ situato sulla parte superiore.

Attraverso i 3 LED di stato presenti sul manico potremo capire l'autonomia residua e, ovviamente, questa vari in base alla modalità che utilizzeremo. Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio quali sono le loro principali caratteristiche:

Modalità minima : riesce a pulire con sufficienza a patto che si passi più volte negli stessi punti. Non ha problemi con lo sporco un po' più consistente, ma per polvere, farina o simili è richiesta una maggior potenza per essere aspirata al 100% al primo colpo;

: riesce a pulire con sufficienza a patto che si passi più volte negli stessi punti. Non ha problemi con lo sporco un po' più consistente, ma per polvere, farina o simili è richiesta una maggior potenza per essere aspirata al 100% al primo colpo; Modalità massima: personalmente ho utilizzato quasi solamente quest'ultima, in quanto è quella che riesce a garantire maggiori performance con il minimo sforzo. L'aspirapolvere riesce a catturare sia lo sporco più fino che quello più “grosso” senza che la spazzola rotante lo respinga al primo passaggio. Questa è infatti una caratteristica comune per alcune scope elettriche economiche, ma fortunatamente qui non abbiamo riscontrato questo problema.

Insomma, come avrete ben capito la Dibea D008 Pro dà il meglio di sé alla massima potenza, in quanto utilizzandola al minimo le performance sono nella media.

Qualora vogliate utilizzare questa scopa per pulire la macchina basterà sostituire il tubo in acciaio con quello “a molla” e poi attaccare la spazzola a lancia per pulire tra le fessure dei sedili, o quella rotante più piccolina per pulire proprio i sedili.

Tra le tante soluzioni, non può mancare quella per tappeti che, tuttavia, non sembra essere particolarmente potente, ma che nonostante tutto rappresenta un plus rispetto ai competitors.

Insomma, i tipi di utilizzo sono piuttosto variegati e potrete pulire da cima a fondo il vostro appartamento con un budget di soli 130 euro.

Arriviamo infine al contenitore dello sporco che ha una capienza di 550 ml ed ha un'apertura verso il basso. Questa volta a differenza di altri l'apertura è intelligente, in quanto basterà premere un bottone e si aprirà automaticamente, così eviteremo di sporcarci le mani. Ovviamente se la polvere è rimasta attaccata al filtro potremmo smontare tutte le varie componenti.

Autonomia

La Dibea D008 Pro possiede una batteria da 2200 mAh non removibile, la quale varierà la sua autonomia in base alla modalità utilizzata. Infatti, al massimo della potenza potremo arrivare fino a 15 minuti, mentre al minimo ci avviciniamo ai 30 minuti.

Un po' poco se si pensa che non possiamo sostituire la batteria e che la ricarica completa necessiterà di circa 4 ore. Insomma, sotto questo punto di vista l'azienda cinese poteva fare di più.

Conclusioni – Dibea D008 Pro

Arriviamo dunque alle conclusioni e devo dirvi che questa Dibea D008 Pro non mi è dispiaciuta se calcoliamo il suo prezzo attuale. Infatti, grazie alle offerte che condividiamo giornalmente su GizDeals potrete portarla a casa con circa 130 euro direttamente da Banggood.

A questa cifra devo dire che le performance sono equilibrate e che vale quello che costa, sebbene per sfruttarla al meglio dovrete utilizzare sempre la modalità a massima potenza.

Tuttavia, ho notato che con soli 30 euro in più potreste acquistare la Dreame V9P da DHGate e personalmente a quel prezzo vi consiglio vivamente questa alternativa, sia perché ha dei materiali e un design migliore, sia perché è più efficiente.