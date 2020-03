Recensione BlitzWolf Smart Home: i migliori accessori per rapporto qualità-prezzo!

Da tempo, ormai, sempre più persone amano essere circondate di oggetti che possano comunicare, in qualche modo, con loro. Si tratta di accessori che fanno parte del mondo della domotica, e che possono tranquillamente essere collegati al proprio smartphone. Grazie ad essi, spesso, è possibile rilevare intrusi all'interno della propria casa, gestire le perdite d'acqua, segnalare l'apertura di qualche porta, e tanto altro. Noi abbiamo avuto modo di provare alcuni di questi prodotti, che provengono direttamente dalla Smart Home di BlitzWolf, quindi vogliamo raccontarvi la nostra esperienza a riguardo, all'interno di questa recensione completa.

Recensione BlitzWolf Smart Home

Accessori

Non parliamo di un vero e proprio unboxing, perché in questo caso siamo stati sovrastati da una serie di piccole scatole contenenti i vari sensori. Al loro interno, comunque, non troviamo nulla di così particolare da dover essere segnalato. Vediamo, quindi, quali sono i prodotti che abbiamo potuto testare, qui di seguito:

Temperature & Humidity Sensor;

ZigBee Water Leak Sensor;

2 x Rechargeable ZigBee PIR Motion Sensor;

ZigBee Contact Sensor;

ZigBee 3.0 Gateway.

Nelle confezioni che contengono questi prodotti troviamo, come detto, tutto il necessario. Questo vuol dire che nel sensore relativo alle perdite d'acqua (ZigBee Water Leak Sensor), per esempio, è già stata installata la batteria a bottone necessaria per farlo funzionare. Nei due sensori di movimento (Rechargeable ZigBee PIR Motion Sensor), poi, sono stati inseriti anche i tasselli e le viti per fissarli al muro. Solo nel sensore relativo alla temperatura (Temperature & Humidity Sensor), purtroppo, non troviamo le pile AAA.

Design & Materiali

Cercheremo di riassumere in questo capitolo tutte le caratteristiche tecniche dei vari prodotti testati. Dal punto di vista estetico, infatti, non presentano grosse differenze, mostrando una precisa linea stilistica. Tutti gli accessori, infatti, sono prevalentemente di colore bianco, mostrando solo qualche tinta di grigio più chiara. Sembra chiaro, dunque, come BlitzWolf abbia voluto dare risalto ad un design più minimale e meno appariscente. Tutti, però, presentano il logo dell'azienda e qualche più importante specifica tecnica.

Che cosa accomuna questi prodotti? Oltre tutte le cosa di cui abbiamo già parlato precedentemente, tali sensori presentano lo stesso tipo di configurazione. Salvo il sensore per la rilevazione delle perdite d'acqua e quello per la temperatura, che funzionano per mezzo di batterie esterne, tutti gli altri hanno i seguenti tasti ed ingressi:

On/Off;

Reset del dispositivo;

microUSB per la ricarica.

Da questo punto di vista, quindi, non vi confonderete assolutamente anche nel momento in cui vorrete ampliare la presenza di questi dispositivi in casa vostra. Dispiace, però, che l'azienda non abbia pensato ad introdurre degli ingressi USB Type-C, sebbene tutto sia giustificato da prezzi piuttosto contenuti. Non siamo al cospetto, comunque, di prodotti particolarmente fragili, anche se in alcuni punti la plastica non sembra essere molto resistente. Sono comunque stati pensati per non essere mai toccati dopo l'installazione, dunque non c'è nessun pericolo che possano rompersi senza alcuna sollecitazione.

Si evince come il controllo centrale, a cui viene preposto il Gateway, è sviluppato in maniera totalmente differente dagli altri sensori. Questo si occupa, infatti, della comunicazione con gli stessi, presentando semplicemente un alimentatore ed un unico tasto sulla parte frontale. Con quest'ultimo si forza la connessione del sistema e l'aggancio con tutti i satelliti.

Hardware & Specifiche

Temperature & Humidity Sensor

Modello: BW-IS4;

Peso Netto: 70g;

Distanza di Comunicazione: 50m;

Dimensioni: 61 x 23 mm;

Errore nella valutazione dell'umidità: 5%;

Errore nella valutazione della temperatura: 0,5°;

Voltaggio: 3V;

Frequenza trasmissione segnale: 2.4GHz;

Display LCD.

ZigBee Water Leak Sensor

Modello: BW-IS5;

Peso Netto: 28g;

Waterproof: IP66;

Dimensioni: 50 x 18 mm;

Voltaggio: 3V;

Frequenza trasmissione segnale: 2.4GHz;

Rechargeable ZigBee PIR Motion Sensor

Modello: BW-IS3;

Peso Netto: 52,3g;

Campo di rilevamento: 6 – 8m;

Angolo di rilevamento: 110°;

Dimensioni: 75,8 x 50,8 mm;

Batteria: 500mAh;

Frequenza trasmissione segnale: 2.4GHz.

ZigBee Contact Sensor

Modello: BW-IS2;

Batteria: 500mAh;

Distanza minima attivazione allarme: 20mm;

Frequenza trasmissione segnale: 2.4GHz;

Compatibilità: Android 4.4+, iOS 8.0+.

ZigBee 3.0 Gateway

Modello: BW-IS1;

Peso Netto: 50g;

Dimensioni: 75 x 22 mm;

Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n a 2.4GHz;

Certificazioni: CE, RoHS, FCC;

Distanza di Comunicazione: 150m;

Wi-Fi ricezione segnale: -95dBm.

Funzionamento

Non potrete fare a meno dell'app BlitzWolf, presente su Play Store e App Store. Questa è assolutamente gratuita, nonché indispensabile per connettere tutti i vostri prodotti sotto un'unico tetto. Quando avrete proceduto all'installazione di tale applicazione, vi basterà entrare al suo interno e cominciare ad associare tutti i vari prodotti in vostro possesso. Ognuno di essi, per poter essere scansionato, mostra un procedimento diverso, ma niente paura. Sullo schermo del vostro telefono vi verranno indicate in dettaglio tutte le istruzioni per portare a termine l'associazione con l'accessorio. Questo vale anche, e soprattutto, per il Gateway centrale, che vi permetterà di controllare più dispositivi contemporeamente. Ciò potrebbe risultare utile nel caso in cui voleste programmare uno Scenario, dunque impartire alcune azioni ai vostri prodotti ad ogni singolo orario in maniera automatica.

Con i prodotti che abbiamo avuto a disposizione, non siamo stati messi nelle condizioni di testare alcuno Scenario. Nel caso in cui avessimo avuto, invece, di luci o sistemi di movimento, avremmo potuto impostare questi in maniera automatica, attivandoli o disattivandoli in base alle diverse ore della giornata.

Possiamo solo certificare, quindi, che tutti gli accessori provati funzionano a dovere, così come l'applicazione stessa. Al suo interno, infatti, possiamo tenere traccia di tutti i movimenti avvenuti all'interno della stanza nel quale sono stati installati i sensori di movimento (Rechargeable ZigBee PIR Motion Sensor), potendo anche impostare un allarme che ci avvisa con una notifica della presenza di un intruso. Anche il sistema delle porte (ZigBee Contact Sensor), dunque quelle che rilevano il contatto, funzionano allo stesso modo. Avvertono il momento in cui una porta è stata aperta, così come quando viene chiusa, mostrando il giorno e l'orario all'interno dell'app. Riguardo al sensore di temperatura e umidità (Temperature & Humidity Sensor), poi, possiamo dare uno sguardo ai valori rilevati sull'app stessa, dove sono indicati anche i grafici con l'andamento di questi due parametri. Dispiace solo che l'applicazione non sia sempre perfetta, presentando qualche bug nella visualizzazione di alcune voci che, speriamo, possa essere risolto presto.

Riguardo il sensore che rivela le perdite d'acqua (ZigBee Water Leak Sensor) possiamo dire di non averne sentito il bisogno. Abbiamo potuto testare, però, come questo rilevi anche qualche goccia di troppo che, accidentalmente, cade in prossimità della sua superficie. Nel momento del bisogno, dunque, sarebbe sicuramente pronto a notificarci un possibile allagamento.

BlitzWolf App

Ne abbiamo in parte già parlato nel corso del paragrafo precedente. Questa presenta, dunque, ancora qualche piccola inprecisione. Non tanto a livello di traduzione, quanto più a livello grafico, dato che spesso qualche opzione scompare e non è possibile accedere ad alcune aree. Per il resto questa presenta uno stile minimale ed anche piuttosto semplice. Nella schermata principale, infatti, vediamo tutti i vari prodotti che siamo andati ad associare. Entrando all'interno di ognuno di essi, poi, avremo accesso ad altre informazioni aggiuntive. Avremo modo di vedere lo stato della batteria di ogni singola unità, così come lo storico di tutti i dati che, nel corso del tempo, sono stati raccolti.

Sarà possibile personalizzare le varie stanze, aggiungendo i diversi accessori all'interno di ognuna di esse. In questo modo avremo pieno controllo di tutto ciò che ci circonda, potendo gestire in autonomia ogni singola parte. Nella seconda schermata, poi, potremo impostare diversi Scenari o un programma di Automazione. Cliccando sul + presente a destra, poi, avremo modo di personalizzare ognuno di questi programmi, cambiando nome, aggiungendo accessori e tanto altro. Nell'ultima voce, infine, avremo modo di accedere al nostro account. Qui sarà presente anche un Centro messaggi, che raccoglierà in breve tutti i vari allarmi scattati durante la giornata. Non sono riuscito, purtroppo, a configurarlo con Google Home, dunque non ho potuto testare le sue capacità di funzionamento con Google Assistant, né tantomeno con Alexa, con cui è compatibile.

Non abbiamo rilevato alcun malfunzionamento con l'app di BlitzWolf, nonostante i problemi sopra citati. Una volta creato il proprio account, infatti, tutto ha funzionato a dovere, non mostrando mai impuntamenti o crash improvvisi. Si tratta di un'applicazione molto semplice, è vero, ma le criticità potrebbero sempre farsi sentire se fosse fatta davvero male.

Prezzi & Conclusioni

Andiamo a vedere a quale prezzo vengono venduti tutti questi prodotti. Se diamo un'occhoata su Aliexpress, infatti, li troviamo facilmente tutti quanti, e presentano cifre inferiori ai 20 euro cadauno. Abbiamo un unico prodotto, infatti, che si attesta su questa cifra ed è il Gateway 3.0. Alla luce di questo, dunque, penso che tale sistema sia uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo. Attualmente sul mercato non è facile, infatti, trovare un sistema così ben integrato a queste cifre, sebbene vi siano ancora alcuni problemi che necessariamente devono essere risolti.

Nel caso in cui non abbiate troppi soldi da spendere, pur volendo rendere più domotica la vostra casa, la Smart Home di BlitzWolf potrebbe fare proprio al caso vostro.