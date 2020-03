Realme X50 Pro: la ricarica Realme SuperDart è velocissima

Nel mentre attendiamo che debutti anche da noi, Realme X50 Pro è ormai pubblico a tutti e, con esso, anche le sue caratteristiche tecniche. Una fra tutti il supporto alla ricarica Realme SuperDart, svelata verso la fine del 2019 e al debutto proprio con l'ultimo top di gamma del produttore. Una tecnologia ereditata direttamente da mamma OPPO che, con la sua Super VOOC 2.0, ha alzato l'asticella in fatto di ricarica rapida.

LEGGI ANCHE:

POCO sfida ancora Realme, ma la community protesta

La Realme SuperDart porta la batteria di Realme X50 Pro al 100% in pochi minuti

Durante l'evento si è parlato ovviamente della Realme SuperDart, una ricarica in grado di portare la batteria di Realme X50 Pro dallo 0% al 100% in soltanto 35 minuti. Ma come si comporta all'atto pratico? Le tempistiche sono rispettate? A dircelo è un primo test svolto dall'insider Sudhanshu Ambhore, in possesso di un'unità del top di gamma Realme.

realme X50 Pro charge test with 65W SuperDart adapter.

Here are some insane results- 1 – 20 % in 4mins

21 – 40 % in 5mins

41 – 60 % in 6mins

61 – 80 % in 7mins

81 – 100% in 14mins pic.twitter.com/0eLguWvb0Q — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 11, 2020

Utilizzando l'adattatore con tecnologia GaN in confezione, è possibile caricare la 4200 mAh di X50 Pro del 20% in 4 minuti. Si passa poi al 40% in 9 minuti, 60% in 15 minuti e 80% in 22 minuti. Lo step finale è sempre quello più “impegnativo”, dato che solitamente verso il 100% la carica si normalizza e diventa e meno rapida. Anche per Realme X50 Pro è così, arrivando al 100% in un totale di 36 minuti. Un risultato in linea con quanto affermato dal produttore e che ci avvicina sempre di più al prossimo step: le ricariche a 100W.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.