Realme X50 Pro anche da 12/512 GB, ma non per tutti

Lanciato a fine febbraio, il nuovo Realme X50 Pro rappresenta la massima espressione del sub-brand di OPPO nella fascia alta. Display a 90 Hz, Snapdragon 865, quad camera e ricarica SuperDart a 65W lo rendono una proposta piuttosto allettante per il segmento premium del mercato. E dopo la presentazione per i mercati esteri, a breve il top di gamma sarà lanciato anche in madre patria. E gli utenti in Cina potranno beneficiare di una novità assente negli altri paesi, con una nuova versione inedita.

Una versione top di Realme X50 Pro sarebbe in preparazione

Pur non trattandosi di un'informazione ufficiale, la certificazione TENAA ci svela un particolare degno di nota. Il modello visto finora di Realme X50 Pro si spinge fino ad un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Ma questa certificazione ci informa che dovrebbe esserci anche nella versione da 12/512 GB. E visto che il TENAA fa riferimento alla Cina, potrebbe trattarsi di un modello dedicato all'utenza cinese. Non sarebbe un'eventualità così remota: in passato è successo più volte che un produttore decidesse di dare un qualcosa in più al proprio paese di riferimento.

C'è da dire che Realme è un brand più presente in India che in Cina. Ma è altresì vero che in Cina si è sempre puntato sul proporre tagli di memoria più capienti., in modo da risultare più competitivi possibile.

