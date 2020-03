Realme X50 Pro non avrà una Master Edition: “Troppo complicata”

Dopo un 2018 passato a dedicarsi al segmento mid-range, il 2019 di Realme si è stratificato con il lancio di prodotti più premium. Specialmente con la serie X, caratterizzata da specifiche migliori, spesso da top di gamma. Ma a differenza di altri brand, Realme ha optato anche per la produzione di varianti esclusive, denominate Master Edition. Si tratta di versioni speciali di X e X2, realizzate in collaborazione con il designer Naoto Fukasawa, con colorazioni e finiture diverse dal solito.

Nel caso di Realme X, le due versioni sono denominate Onion e White Garlic, ispirate rispettivamente a… cipolla e aglio. Scelte a dir poco peculiari e che simboleggiano la voglia di differenziarsi, anche con scelte bizzarre.

A questo modello è poi seguito un più canonico Realme X2 Pro Master Edition, per quanto ci sia sempre la voglia di osare. Abbiamo due colorazioni, Concrete e Red Brick: questa volta l'ispirazione arriva da materiali quali cemento e mattoni rossi.

Infine, più recentemente è stato lanciato Realme X50 Master Edition, in due finiture denominate Dots e Lines. Stavolta l'ispirazione è di tipo geometrico, fra punti e linee che contraddistinguono la back cover del telefono.

A questo punto verrebbe da pensare che ci possa essere anche un Realme X50 Pro Master Edition. E invece no: a smentirlo tramite Weibo è direttamente Xu Qi, vice presidente dell'azienda. Alla domanda di alcuni utenti, il senior executive ha spiegato che non ci sarà una versione Master dell'ultimo top di gamma. Il motivo è presto detto: produrre un oggetto così particolare richiede molto tempo, almeno 6 mesi. Ma anche molti sforzi: non soltanto nella ricerca, ma anche e soprattutto nello sforzo creativo, nonché nella rifinitura del tutto.

Tuttavia, Xu non ha voluto abbattere del tutto le speranze di coloro che vorrebbero un X50 Pro con queste fattezze stravaganti. Come affermato, il designer Naoto Fukasawa realizza nuovi design ogni 6 mesi. Perciò non è da escludere totalmente che una nuova Master Edition possa arrivare nei prossimi mesi.

