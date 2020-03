L’audio di Realme X2 Pro promosso (ma non troppo) da DxOMark

Nell'attesta di poterne testare la fotocamera, i ragazzi di DxOMark hanno deciso di farci sapere come si sono trovati con Realme X2 Pro. Il protagonista di questo primo test è stato il reparto audio, in questo caso composto da speaker stereo con amplificatori dedicati, supporto Dolby Atmos e anche ingresso mini-jack. Praticamente quello di Realme è l'unico top di gamma di ultima generazione a poter vantare un comparto tecnico così completo. Ma come si riflette ciò quando si parla di qualità effettiva?

Realme X2 Pro è stato testato da DxOMark, ma solo per l'audio

Se si considera il punteggio ottenuto, Realme X2 Pro non è assolutamente fra i migliori smartphone presenti in circolazione. Il dispositivo si piazza dritto in decima posizione, sopra soltanto ad alcuni modelli di scorsa generazione.

76 – Xiaomi Mi 10 Pro 75 – Huawei Mate 20 X 74 – Apple iPhone XS Max 71 – Apple iPhone 11 Pro Max 69 – ASUS ROG Phone 2 68 – Google Pixel 4 66 – Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy Note 10 5G 65 – OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10+ 60 – Huawei Mate 30 Pro 58 – Realme X2 Pro

Ma mettendo da parte le classifica, analizziamo meglio il punteggio dato da DxOMark. Innanzitutto c'è un discreto ridimensionamento se si considera il prezzo a cui viene venduto Realme X2 Pro rispetto a molti dei modelli che gli stanno sopra. In Italia viene venduto a 450€, anche centinaia di euro in meno rispetto ai top di gamma Xiaomi, Huawei, Apple e Samsung. Da questo punto di vista, Realme X2 Pro si comporta bene, offrendo un volume sostenuto e distorsioni contenute. Certo, le frequenze basse sono pressoché assenti, con medie ed alte a volte aggressive e non c'è molta spazialità sonora. Ma l'utente medio sarà comunque soddisfatto dall'esperienza generale.

Il problema maggiore lo si trova in fase di registrazione, con la scena audio sempre bloccata sul canale destro. A parte questo errore, forse correggibile lato software, X2 Pro non ha grosse falle. A questo punto siamo curiosi di sapere cosa pensa DxOMark della sua fotocamera, dopo che nella nostra recensione ci ha convinto ma senza eccellere.

