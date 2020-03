Realme X, XT, 5i e C2 si aggiornano, apportando alcune novità

Quando si decide di acquistare un nuovo smartphone, si prendono in considerazione diversi aspetti. Non solo, dunque, le caratteristiche tecniche essenziali per il nostro utilizzo, ma anche il supporto che viene fornito da parte dell'azienda. Realme, in tal senso, ha dimostrato di essere abbastanza attenta verso tutti i propri clienti, fornendo continuamente aggiornamenti anche sui device più datati. Non a caso, quindi, su Realme X, XT, 5i e C2 sono arrivate alcune importanti novità.

Realme introduce le patch di sicurezza di Marzo 2020

Dando un'occhiata al primo device della lista, ovvero Realme X, vediamo come pochi giorni fa sia arrivato Android 10. Da poche ore, però, questo device ha subito un nuovo aggiornamento, che porta la versione RMX1901EX_11.C.02 ed introduce alcune interessanti novita, che potete trovare qui sotto.

Changelog Completo Realme X Sicurezza Patch di sicurezza di Android di Marzo 2020. Impostazioni Aggiunti gli effetti di luce su schermo. Problemi risolti Risolto un problema emerso dopo gli aggiornamenti;

Ottimizzato l'audio durante le fasi di gaming;

Risolto problema nella visualizzazione della schermata di avvio;

Consumo energetico ottimizzato;

Risolto problema che affliggeva la memoria, con relativa perdita di dati;

Risolto problema relativo al mancato funzionamento del sensore d'impronte digitali;

Foto e video ora sono sempre visibili dopo l'aggiornamento.

Con Realme XT, che ha già ricevuto Android 10 da diverso tempo, arriviamo alla versione RMX1921EX_11.C.03. Oltre le patch di sicurezza di marzo 2020, troviamo altre novità.

Changelog Completo Realme XT Sicurezza Patch di sicurezza di Android di Marzo 2020. Problemi risolti Ottimizzato l'audio durante le fasi di gaming;

Risolto problema nella visualizzazione della schermata di avvio;

Risolto problema che affliggeva la memoria, con relativa perdita di dati;

Fixato il problema relativo al blocco del sistema in seguito all'utilizzo di applicazioni di terze parti;

Foto e video ora sono sempre visibili dopo l'aggiornamento.

Realme 5i riceve le patch di sicurezza di marzo 2020, e tante altre novità relative soprattutto alla fotocamera.

Changelog Completo Realme 5i Sicurezza Patch di sicurezza di Android di Marzo 2020. Fotocamera Ottimizzato colore con Chroma Boost;

Miglioramento della luminosità della videochiamata frontale durante l'utilizzo di applicazioni di terze parti;

Prestazioni cromatiche ottimizzate sulla fotocamera frontale durante l'utilizzo di applicazioni di terze parti;

Fotocamera anteriore migliorata durante gli scatti notturni;

Foto e video ora sono sempre visibili dopo l'aggiornamento. Problemi risolti Risolto il problema della luminosità bassa sotto la luce diretta del sole.

Con Realme C2 si chiude il cerchio dei nuovi update operati dall'azienda, anche se in questo caso troviamo poche migliorie.

Changelog Completo Realme 5i Sicurezza Patch di sicurezza di Android di Marzo 2020. Impostazioni Aggiunte le gesture lungo i bordi laterali. Network Aggiunte le funzioni Airtel e Jio VoWiFi.

