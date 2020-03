Realme Watch torna sotto i riflettori: eccolo in un video

Se la cancellazione dell'evento dedicato ai nuovi modelli della serie Narzo poteva lasciar intendere uno stravolgimento dei piani del brand asiatico, per fortuna ci ha pensato il CEO Madhav Sheth a riportare un po' di equilibrio. E lo fa con un video in cui svela le novità in arrivo per il brand, tra cui – ovviamente – Realme Watch, il primo smartwatch dell'azienda.

Realme Watch: il CEO mostra in video il primo smartwatch del brand

Il dirigente ha pubblicato un video per aggiornare gli appassionati sulle novità in arrivo per il brand. E tra queste non poteva mancare il primo smartwatch Realme, presente al polso del CEO. Non sono state svelate le specifiche, né dettagli sul prezzo, ma è possibile dare una prima occhiata al look. Avremo un display quadrato in stile Apple Watch (e in stile Xiaomi Mi Watch) ed un cinturino nero ma purtroppo non viene mostrato altro.

Al momento il nome del dispositivo non è ancora stato confermato, ma visto il debutto di OPPO Watch, si potrebbe ipotizzare che effettivamente il wearable potrebbe arrivare sul mercato come Realme Watch, semplice ed immediato.

Tra le altre novità citate del CEO troviamo Realme 6 Pro in versione Lightning Purple e l'arrivo di nuovi cinturini per la smartband del brand. Per quanto riguarda i piani futuri, ricordiamo che l'azienda ha in programma anche una smart TV ed uno speaker.

