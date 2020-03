Realme UI: pubblicata la roadmap ufficiale

Dopo la smentita ufficiale di qualche tempo fa, ecco che arriva il dietro front da parte della compagnia asiatica: Realme UI si farà e l'azienda ha già confermato i primi dettagli e la roadmap ufficiale!

Aggiornamento 10/03: Realme aggiorna la roadmap che porterà l'aggiornamento della nuova UI sui propri modelli. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme annuncia la sua UI basata su ColorOS 7 e Android 10

Il CEO di Realme cambia idea e con un colpo di spugna cancella quanto detto in precedenza, annunciando su Twitter l'arrivo della UI personalizzata del brand. Ancora non è dato di sapere se il nome sarà Realme UI o uno differente (oppure se l'interfaccia continuerà a chiamarsi ColorOS), fatto sta che il dirigente ha voluto offrire uno scorcio di quello che aspetta agli appassionati dell'azienda.

Su Twitter, Madhav Sheth ha confermato che la UI del brand arriverà a gennaio 2020 e sarà basata su ColorOS 7 e Android 10. L'interfaccia arriverà con una migliore gestione della RAM, un'esperienza Android quasi stock, ottimizzazioni lato gaming, ed un design rinnovato. Di seguito trovate la roadmap ufficiale comunicata dal CEO.

gennaio 2020 – Realme 3 Pro e XT

febbraio 2020 – Rm X e 5 Pro

marzo 2020 – Rm X2 Pro

aprile 2020 – Rm 3 e 3i

maggio 2020 – Rm 5 e 5s

giugno 2020 – Rm 2 Pro

Q3 2020 – Rm C2

Nel frattempo la ColorOS 7 debutterà sul flagship dell'azienda il 18 dicembre; ricordiamo che in precedenza Realme ha confermato la roadmap dedicata al rilascio della ColorOS 7, ma per il momento non è dato di sapere se è da considerarsi valida oppure la compagnia asiatica virerà tutto sulla nuova UI.

Aggiornamento 10/03

La serie X di Realme sta per essere aggiornata completamente alla Realme UI. Nella giornata di domani 11 marzo partirà il roll-out per Realme X2, mentre il successivo 15 marzo toccherà a Realme Q.

