Realme UI 2.0: Francis Wang rivela qualche novità

Realme, da quando è arrivata sul mercato, ha completamente cambiato le regole. Con i suoi prodotti, dotati di un ottimo rapporto qualità-prezzo, ha messo in ginocchio alcuni concorrenti, soprattutto nella fascia media. Da qualche tempo, poi, ha anche proposto il proprio sistema, basato sempre su Android, che prende il nome di Realme UI. Si tratta, in sostanza, di una leggera rivisitazione della ColorOS di OPPO, che sotto qualche aspetto presenta feature differenti. Sembra che l'azienda, dunque, sia intenzionata a proseguire per questa strada, mettendosi al lavoro già sulla seconda versione di questa personalizzazione.

Realme UI 2.0 si baserà su Android 11?

Francis Wang, rispondendo ad un utente su Twitter, avrebbe rivelato la nuova Realme UI 2.0. Secondo le sue dichiarazioni, infatti, il brand sarebbe al lavoro su questa nuova interfaccia, che dovrebbe stravolgere ancora una volta l'attuale sistema presente sui device dell'azienda. Nonostante questo, comunque, si tratta di un cambiamento che avverrà tra qualche tempo, dato che si vocifera che potrebbe basarsi su Android 11.

LEGGI ANCHE:

Realme X2 Pro si aggiorna ad Android 10 con la Realme UI stabile

Tutti quei dispositivi che fino ad oggi sono stati aggiornati, come le serie Realme X e Realme Pro, saranno probabilmente le prime a poter beneficiare di tale update. Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcun fondamento. Dovremo attendere qualche settimana per conoscere qualche dettaglio in più in merito alla Realme UI 2.0.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.