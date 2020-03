Non solo smartphone per Realme, ma anche dispositivi IoT e accessori. Non si tratta di una novità, ma di un dato di fatto che si è concretizzato nella prima smartband del brand, nelle cuffie Buds Air e – prossimamente – anche nel primo vero smartwatch dell'azienda. Il pacchetto di gadget di Realme è destinato ad ampliarsi ancora e sembra che sia in dirittura d'arrivo perfino uno speaker.

Realme Speaker si mostra nella prima (e presunta) immagine

Il dispositivo ha fatto la sua comparsa in un'immagine pubblicata da un leaker indiano, il quale ci mostra per la prima volta questa presunta novità. L'azienda non ha mai fatto menzione di un Realme Speaker, ma ovviamente potrebbe trattarsi di un accessorio previsto per i prossimi mesi (e ancora un work in progress). Purtroppo, a parte l'immagine non sono presenti altri dettagli: lo speaker sembra essere una semplice cassa Bluetooth low budget, in stile Xiaomi con la sua saliera.

Non è dato di sapere se siano previsti altri modelli, magari con caratteristiche superiori e dimensioni più grandi. Ovviamente, come al solito in questi casi, è bene prendere il tutto con le pinze. Non è detto che l'immagine di Realme Speaker sia veritiera e restiamo in attesa di ulteriori conferme, magari proprio da parte dell'azienda.

