Realme: su Geekbench è comparso un misterioso device con Helio P23

Sappiamo che tra pochi giorni dovrebbe arrivare sul mercato Realme 6i. Come abbiamo visto, però, due smartphone della famiglia Realme 6 sono già stati presentati al pubblico. Malgrado questo, su Geekbench nelle scorse ore pare essere comparso un altro dispositivo di questa serie, che stavolta sarebbe equipaggiato con un MediaTek Helio P23. Che si tratti di una versione “più leggera” del modello standard?

Realme RMX2021 compare su Geekbench

Sembra che da qualche ora sia spuntato su Geekbench un probabile nuovo smartphone della famiglia Realme 6. Dando un'occhiata alle precedenti notizie in merito a questi device, vediamo come la sigla comparsa su Geekbench porti a pensare che esista un altro dispositivo di questa serie. Con la versione standard, infatti, veniva riportata tale nomenclatura: RMX2001. Non cambia molto per la variante Pro, che mostra la sigla RMX2061.

Realme RMX2021 potrebbe rappresentare un altro smartphone, anche perché dai documenti trapelati in rete questo dovrebbe montare un SoC MediaTek Helio P23. Si tratterebbe, dunque, di una soluzione octa-core da 1,7GHz. Stando a quanto scritto su tale schermata, poi, il software sarebbe basato su Android 10. Al momento, però, non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale in merito, dunque attendiamo di conoscere qualche news in più.

