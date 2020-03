Realme Narzo: teaser ufficiale… del primo smartwatch?

Un misterioso teaser è spuntato sulle pagine social di Realme. Il protagonista di questo video si chiama Realme Narzo e sarà uno dei vari prodotti che l'azienda si prepara a far debuttare. Anche se è nato da poco, il marchio ad opera di OPPO ha dimostrato sin da subito di avere mire espansionistiche di un certo livello. Non soltanto cuffie TWS e smartband, ma anche una smart TV e, più nell'immediato uno smartwatch. E proprio il primo orologio di Realme si potrebbe nascondere dietro questo bizzarro nome.

Aggiornamento 16:30: no, Realme Narzo non sarà uno smartwatch: ecco di cosa si tratterà.

Realme Narzo potrebbe essere il nome dello smartwatch dell'azienda

Nel video teaser di Realme Narzo vediamo una serie di ballerini con uno sfondo a neon colorati di blu ed arancio (gli stessi colori di Realme 6 Pro, fra l'altro). Questo fa presumere che si tratti di un prodotto destinato ad un target giovanile, mentre a queste immagini si susseguono alcune frasi in lingua hindi. “Tere mein, mere nein“, ovvero “Nel mio, nel tuo“, oltre all'inglese “Get ready to feel the power“.

Indicazioni abbastanza vaghe e che comunque non ci danno modo di capire alcunché sul prodotto in questione. Quello che è chiaro è che Realme si prepara a rimpolpare il proprio ecosistema IoT, specialmente a livello hardware.

