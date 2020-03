Realme Narzo non sarà uno smartwatch, ma una serie di smartphone

Poco fa vi abbiamo parlato di Realme Narzo, nome dietro cui si poteva nascondere il primo smartwatch di cui si parla da tempo. Ma la realtà dei fatti è un'altra: come confermato dalla stessa azienda, questo brand rappresenterà una nuova serie di smartphone. La conferma è arrivata in sinergia a 91Mobiles, uno dei principali blog di tecnologia in India. E sarà proprio questo il paese di riferimento per questo lancio di terminali.

Realme Narzo sarà una nuova serie di smartphone per i più giovani

Realme Narzo si andrà così ad affiancare alle serie già esistenti per il produttore, ovvero Realme 6, X, C, Q ed U, anche se queste ultime due sembrano essere state abbandonate e/o sostituite dalle altre. Come specificato, la serie Narzo punterà principalmente all'India e non è da escludere che si limiti solamente alla nazione di riferimento. La rivalità sarà direttamente con Redmi e POCO, due dei brand low-cost più forti sul territorio asiatico.

E come si evince dal teaser ufficiale visto stamani, la strategia estetica adottata fa presagire una linea di smartphone diretta all'utenza più giovanile. La conferma arriva direttamente dal poster promozionale, in cui figura la dicitura “Generation Z“. Per chi non lo sapesse, i Gen Z sono tutti quei ragazzi nati fra la seconda metà dei '90 e la fine degli anni 2000.

