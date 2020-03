Realme Narzo 10: il nuovo teaser parla della fotocamera

Inizialmente si pensava che Realme Narzo avrebbe indicato il primo smartwatch di cui si vocifera da tempo. Ma questa voce è stata prontamente smentita dalla stessa azienda, svelando che si tratterà di una coppia di smartphone. Uno di questi si chiamerà Realme Narzo 10, fra i due quello che sarà dotato di specifiche migliori. In precedenza si è parlato di design, display, hardware e batteria. A questo punto manca soltanto la fotocamera, di cui adesso scopriamo altri dettagli a livello ufficiale.

Come praticamente tutti gli smartphone mid-range provenienti dall'Asia, anche Realme Narzo 10 comprenderà una quad camera AI. Lo stesso numero di sensori che abbiamo visto, per esempio, su Realme 6, 6 Pro e 6i, ma anche X2 e X2 Pro, così come i top di gamma X50 e X50 Pro. Una configurazione quadrupla che sarà guidata da un sensore primario da 48 MP, come rivela il teaser postato sui social da Realme. Su Realme Narzo 10A, invece, i sensori saranno “soltanto” tre.

