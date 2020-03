Dopo i primi attimi di confusione, l'azienda asiatica ha chiarito le cose intorno alla sua nuova gamma di smartphone, svelando i primi dettagli e la data di uscita. Ora rincara la dose confermando Realme Narzo 10 e Realme Narzo 10A con tanto di immagini e dettagli sulla scheda tecnica e le caratteristiche dei dispositivi. Diamo il via al nostro viaggio e scopriamo come saranno questi nuovi smartphone della casa indiana.

Realme Narzo 10 e Narzo 10A: tutte le conferme dell'azienda, tra immagini e specifiche

Design e display

Prima di procedere, facciamo una piccola considerazione. Al momento il portale ufficiale dedicato ai due smartphone prensenta dettagli misti, quindi per ora ci limiteremo ad elencare le varie caratteristiche. Per quanto riguarda il design dei due modelli, sia Realme Nardo 10 che Nardo 10A dovrebbero avere un ampio display con un notch a goccia; si parla di un pannello da 6.5 pollici di diagonale, presumibilmente lo stesso su entrambi.

Il modello base avrà dalla sua una Quad Camera mentre Narzo 10A sarà equipaggiato con un triplo modulo. Secondo varie indiscrezioni, Narzo 10 sarebbe un rebrand per l'India del modello conosciuto come Realme 6i (qui trovate tutti i dettagli), mentre per quanto riguarda il fratello minore, quest'ultimo dovrebbe essere un rebrand del Reame C3 indonesiano (ovvero la variante con tripla fotocamera, trovate tutto qui).

Hardware e benchmark

Le voci che vedono un parallelo tra la scheda tecnica di Realme Narzo 10 e quella del 6i potrebbero trovare conferma grazie all'immagine in alto. L'azienda ha confermato che il dispositivo sarà mosso da un SoC mai visto in India, una soluzione votata al gaming. E questa potrebbe essere proprio il MediaTek Helio G80 (2 core ARM Cortex-A75 con una frequenza di clock massima di 2,0 GHz e 6 core ARM Cortex-A55 con una frequenza massima di 1,8 GHz). Si tratta di un chipset pensato proprio per gli amanti del mobile gaming, grazie anche alla GPU Mali-G52 da 950 MHz.

Per quanto riguarda Narzo 10A, questo potrebbe avere a bordo il MediaTek Helio G70, proprio come Realme C3.

Le conferme dell'azienda continuano con la presenza di una batteria da 5000 mAh. Questa dovrebbe essere implementata su entrambi i modelli e a cambiare potrebbe essere solo la ricarica rapida (18W il maggiore e 10W l'altro).

Fotocamera

Il modello maggiore – come anticipato poco fa – avrà una Quad Camera con un sensore principale da 48 MP (f/1.8). Volendo richiamare le specifiche dei già citati 6i e C3, Narzo 10 dovrebbe avere una soluzione da 48 MP accompagnata da un obiettivo grandangolare da 8 MP, un sensore per le macro da 2 MP e, infine, un obiettivo da 2 MP per la profondità di campo.

Invece Narzo 10A monterebbe una tripla fotocamera da 12 + 2 + 2 MP, con un modulo dedicato alla profondità ed una lente Macro.

Realme Narzo 10 e Narzo 10A – Prezzo e data di uscita

Il prezzo di vendita di Realme Narzo 10 e Narzo 10A non è stato ancora svelato, nemmeno dai leak. Comunque possiamo aspettarci una cifra particolarmente contenuta vista la voglia di lanciare il guanto di sfida allo strapotere di Redmi e POCO, i due brand low-cost più forti sul territorio asiatico. Il lancio è previsto per il 26 Marzo (in India), tramite un evento in diretta streaming.

