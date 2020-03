Nei giorni scorsi abbiamo fatto conoscenza con una nuova serie del brand asiatico ed il lancio di Realme Narzo 10 e Narzo 10A era previsto per il 26 Marzo (ovviamente tramite un evento online). Purtroppo gli appassionati dell'ex costola di OPPO dovranno attendere prima di poter scoprire tutti i dettagli di questi dispositivi: l'evento è stato cancellato e il motivo… beh, vista l'attuale situazione non è difficile da immaginare.

With respect to the announcement made by our Honourable Prime Minister yesterday, we have decided to suspend all upcoming launches including #realmeNarzo series.

Time for us to focus on our family & ourselves. Stay at home, stay safe & cooperate with local authorities. pic.twitter.com/4FmdanvgHL

— Madhav @home (@MadhavSheth1) March 25, 2020