Insieme ai nuovi dispositivi della serie 6, la compagnia asiatica ha lanciato per il mercato italiano anche il piccolo Realme C3, medio di gamma avvistato qualche tempo fa in India e rilanciato anche per il mercato thailandese con una tripla fotocamera. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità della nostra versione.

Realme C3 ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo piccolo di casa

Design e caratteristiche

Rispetto al modello 6, con Realme C3 torniamo su binari più conosciuti grazie ad un display da 6.5″ HD+ dotato di un notch a goccia per la selfie camera. A muovere il nuovo piccolo di casa per il mercato italiano troviamo il chipset MediaTek Helio G70, octa-core fino a 2.0 Ghz, accompagnato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage. Ampio spazio all'autonomia, grazie ad una batteria da 5000 mAh, con ricarica rapida da 10W.

Lanciato in India con una dual camera e poi riproposto in Thailandia con un sensore aggiuntivo, la versione nostrana è quella equipaggiata con una tripla fotocamera. Abbiamo un sensore principale da 12 MP, accompagnato da un modulo Macro (4 cm) da 2 MP ed un sensore dedicato alla profondità di campo da 2 MP. Frontalmente trova spazio una selfie camera da 5 MP. Completa il pacchetto Android 10, tramite l'interfaccia proprietaria del brand. Di seguito trovate tutti i dettagli sulla scheda tecnica.

Scheda tecnica

dimensioni di 164.4 x 75 x 8.95 mm per un peso di 195 grammi;

display LCD da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e protezione Gorilla Glass;

processore octa-core MediaTek Helio G70 fino a 2.0 GHz;

GPU ARM Mali-G52 MC2 a 820 MHZ;

3 GB di RAM LPDDR4x;

64 GB di memoria interna MMC 5.1 espandibile tramite microSD;

Face Unlock;

Tripla Camera posteriore da 12 + 2 + 2 MP con apertura f/1.8, lenti 5P, PDAF, Chroma Boost, Super Nightscape e Flash LED;

Selfie Camera da 5 MP;

Dual SIM, Bluetooth 5.0, GPS/Beudou/GLONASS/A-GPS, Wi-Fi Single Band, mini-jack da 3.5 mm;

batteria da 5000 mAh con ricarica da 10W;

sistema operativo Android 10, sotto forma di Realme UI 1.0.

Realme C3 in Italia – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Realme C3 per l'Italia è di 159.90€ per la sola versione da 3/64 GB, nelle colorazioni Blazing Red e Frozen Blue. In merito alla disponibilità attendiamo ulteriori dettagli da parte dell'azienda.

