Realme 6i: ufficiale la presenza di una quad-camera da 48MP

Non manca molto al lancio ufficiale di Realme 6i, che dovrebbe mostrare caratteristiche da smartphone medio di gamma. Ancora non abbiamo un quadro completo di tutte le specifiche tecniche ma possiamo dire con certezza che, a fronte di un prezzo molto competitivo, potrebbe essere un device interessante. Nelle ultime ore, poi, sono saltate fuori alcune news importanti, che riguardano principalmente il comparto fotografico.

Realme 6i sarà alimentato da un Helio G80

Sappiamo bene che, al momento, le uniche caratteristiche certe riguardano il SoC che verrà installato su questo smartphone, e poco altro. A bordo di Realme 6i, infatti, dovremmo trovare un MediaTek Helio G80, accompagnato da un comparto tecnico ancora, per la maggior parte, sconosciuto. Da parte del brand cinese, però, c'è stata già una piccola anticipazione in merito alle fotocamere presenti sul prodotto. Avremo, dunque, una quad-camera da 48MP, anche se al momento non sappiamo quale sia la natura degli altri sensori.

Realme 6i: immagini e prime specifiche dalla certificazione FCC

Dovremo attendere, probabilmente, il 17 marzo per scoprire proprio tutto su questo dispositivo. Stando alla locandina pubblicata da Realme stessa, per il momento non ci è dato sapere altro. Possiamo solo prendere atto che rispetto a Realme 5i, questo potrebbe essere un grosso passo in avanti dal punto di vista fotografico. Su quel device, infatti, la camera principale è solo da 12MP.

