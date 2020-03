Realme 6i: i teaser ce ne svelano quasi tutte le specifiche

Per quanto giovane, il brand Realme ci ha insegnato che le proprie serie di smartphone contengono svariati modelli. Non soltanto quella X è composta da 7 dispositivi, ma anche quella mid-range è altrettanto ricca. Realme 5 si ramificava in 4 varianti ed anche Realme 6 potrebbe fare altrettanto. Dopo i due modelli principali, è in arrivo anche Realme 6i, la cui presentazione ufficiale si terrà il prossimo 17 marzo.

LEGGI ANCHE:

Realme Buds Air ufficiali: disponibili anche in Italia

Realme 6i in arrivo: modello inferiore, ma con specifiche non da meno

Come spesso avviene con i modelli mid-range di casa OPPO e Vivo, anche Realme è solito anticiparne il lancio con numerosi teaser. Così facendo si arriva al giorno del debutto che si sa già praticamente tutto, ad eccezione giusto del prezzo. Lo stesso sta accadendo con Realme 6i, smartphone che si presenterà come il primo al mondo basato sull'Helio G80. Il SoC MediaTek comprende una CPU octa-core Cortex-A75 a 2.0 GHz ed una GPU ARM Mali-G52.

Sappiamo anche che sarà un telefono con notch a goccia, con un display IPS che ipotizziamo sarà un'unità da 6.5″ HD+ (1600 x 720 pixel). I teaser ci confermano anche la presenza di una quad camera AI da 48 MP, con sensori che dovrebbero includere un grandangolare, un macro ed uno dedito all'acquisizione dei dati di profondità. Infine, all'interno di una scocca che dovrebbe misurare 164.4 x 75.4 x 9 mm per 195 g troveremo una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 18W.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.