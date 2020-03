Realme 6i ricompare: sarà il primo con MediaTek Helio G80

Vi ricordate Realme 6i, lo smartphone di cui si vociferava l'esistenza assieme a Realme 6 e 6 Pro? A differenza di questi due, però, questo non è ancora stato reso ufficiale. Forse per non accavallare troppe uscite fra loro, dato che si tratta di un trittico di prodotti destinati alla fascia mid-range. Forse anche per non rubare la scena a questo 6i, visto che sarà uno smartphone che sfoggerà un nuovissimo chipset. Al suo interno, infatti, debutterà ufficialmente il MediaTek Helio G80, mai visto finora su uno smartphone.

Realme 6i si prepara a debuttare con a bordo l'Helio G80 di MediaTek

Annunciato lo scorso febbraio, il MediaTek Helio G80 è considerato un SoC “collante” fra la fascia media e quella medio/alta. Per la prima volta si parla di un chipset per il gaming su un prodotto non destinato al segmento più premium. E sarà proprio su Realme 6i che avverrà il suo debutto, come annunciato nel teaser ufficiale postato sui social dall'azienda. Per chi non se lo ricordasse, integra una CPU octa-core: 2 x Cortex-A75 a 2.0 GHz + 6 x Cortex-A55 a 1.8 GHz. La GPU è una ARM Mali-G52 MC2. Lo storage supportato, poi, comprende RAM LPDDR4X a 1800 MHz e storage eMMC 5.1.

Per quanto riguarda Realme 6i, cosa sappiamo? Le foto mostrano un dispositivo dotato di quad camera da 48 MP, probabilmente con sensore grandangolare, macro e per l'acquisizione di profondità. Al suo interno, invece, troverà spazio un'ampia batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 18W. Il resto delle specifiche conosciute include 4 GB di RAM, un display con notch a goccia, porta microUSB e ingresso mini-jack.

