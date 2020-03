Realme 6 vs Realme 6 Pro: tutte le differenze

Ormai è tradizione per praticamente tutti i produttori telefonici proporre un modello base ed uno Pro. L'abbiamo visto di recente con Xiaomi Mi 10, con Redmi K30, con OPPO Find X2 e anche con Realme 6. Affianco ad esso, infatti, è stato lanciato anche un Realme 6 Pro che, come Realme X50 Pro, prende alcune caratteristiche e le migliora. Ecco perché in questo articolo potete trovare tutte le differenze che passano fra i due modelli, fra estetica e caratteristiche tecniche.

Realme 6 vs Realme 6 Pro: quali sono le differenze?

Design

La prima cosa che cambia fra Realme 6 e 6 Pro sono le colorazioni con cui vengono venduti. Nel caso del modello standard le tinte sono due, ovvero Comet Blue e Comet White.

Per Realme 6 Pro, invece, se ne hanno altre due: Lightning Blue e Lightning Orange.

L'altra differenza la si trova guardandoli dal davanti, con un display forato che trova due declinazioni sui due modelli, con un singolo foro su R6 e raddoppiando su R6 Pro. Non cambia il pannello in sé, uno schermo LCD da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) a 90 Hz. Pur non variando la diagonale, le dimensioni non sono equivalenti: 162.1 x 74.8 x 8.9 mm per 191 g su R6, 163.8 x 75.8 x 8.9 mm per 202 g per R6 Pro.

Hardware

Cambiano le dimensioni, ma non la batteria, in entrambi i casi una 4300 mAh con ricarica Flash Charge a 30W. Varia, invece, il chipset installato sui due telefoni, a partire dal MediaTek Helio G90T di Realme 6. Realizzato a 12 nm, comprende una CPU octa-core: 2 x Cortex-A76 a 2.0 GHz + 6 x Cortex-A55 a 2.0 GHz. La parte grafica è invece gestita dalla GPU Mali-G76 a 800 MHz. Cambiano anche i tagli di memoria, con 4/64 GB, 6/128 GB e 8/128 GB per il modello base. Gli standard LPDDR4X e UFS 2.1 valgono per entrambi, così come l'espandibilità via microSD.

Sul modello Pro c'è una soluzione Qualcomm, più specificatamente lo Snapdragon 720G ad 8 nm. In questo caso la CPU è sempre octa-core ma Kryo 465 (2 x 2.3 GHz + 6 x 1.8 GHz), mentre la GPU è una Adreno 618. Sale il taglio di memoria base, da 6/64 GB, 6/128 GB e 8/128 GB.

Fotocamera

A giocare un ruolo chiave nella loro differenziazione è il comparto fotografico. A bordo di Realme 6 c'è una quad camera AI da 64+8+2+2 MP f/1.8-2.3-2.4-2.4, con primario Samsung S5KGW1 da 1/1.72″. Gli altri sensori sono un grandangolare da 119°, uno B&W per la profondità di campo ed un macro con cui scattare a 4 cm di distanza.

Su Realme 6 Pro la quad camera è invece da 64+8+12+2 MP f/1.8-2.3-2.5-2.4. Rimane tutto invariato, fuorché il teleobiettivo al posto del sensore B&W, con cui avere uno zoom digitale 20x. Come anticipato, cambia anche al selfie camera: una Samsung S5K3P9 da 16 MP f/2.0 per il base, una Sony IMX471 da 16+8 MP per il Pro. Il secondario è un grandangolare da 105° f/2.0-2.2.

Prezzo

Ecco a quanto vengono venduti Realme 6 e 6 Pro:

Realme 6 4/64 GB: 12.999 rupie ( 159€ ) 6/128 GB: 14.999 rupie ( 183€ ) 8/128 GB: 15.999 rupie ( 196€ )

Realme 6 Pro 6/64 GB: 16.999 rupie ( 208€ ) 6/128 GB: 17.999 rupie ( 220€ ) 8/128 GB: 18.999 rupie ( 233€ )



