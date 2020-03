A distanza di circa un mese dal debutto in India, Realme 6 arriva anche in Europa (e ovviamente in Italia) in compagnia di Realme 6i. Andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere sui nuovi medio di gamma del brand e soprattutto se ci sono differenze con i modelli avvistati a inizio mese: ecco tutto su scheda tecnica, prezzo e disponibilità!

Realme 6 ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi modelli

Design e caratteristiche

Il nuovo Realme 6 presenta una back cover dotata di una Quad Camera verticale mentre frontalmente trova spazio un display LCD a 90 Hz da 6.5″ Full HD+, con un singolo foro per la selfie camera da 16 MP.

La batteria è un'unità da 4.300 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 30W via USB Type-C. Presente anche il supporto NFC, ormai indispensabile per un'ampia fetta di utenza.

Il comparto tecnico del dispositivo si affida al SoC octa-core MediaTek Helio G90T, con una frequenza fino a 2.05 GHz. Lato fotografico il dispositivo presenta un modulo da 64 + 8 + 2 + 2 MP, con un sensore Macro. Realme 6 presenta il supporto alla stabilizzazione UIS per i video (in arrivo tramite un aggiornamento OTA successivo).

Realme 6i arriva in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Il piccolo della famiglia arriva con un display HD+ da 6.52″con un rapporto screen-to-body-ratio pari all'89,8%, protetto da un pannello Gorilla Glass 3. Sul retro troviamo una quad-camera composta da un sensore principale da 48MP con apertura f/1.8, un obiettivo grandangolare da 8MP, un sensore per le macro da 2MP e, infine, un obiettivo da 2MP sfruttato per il calcolo della profondità di campo. All'interno del notch frontale, invece, trova spazio una selfie camera da 16MP.

A muovere il tutto pensa un SoC MediaTek Helio G80, octa-core con frequenza massima pari a 2.0 GHz, con una GPU ARM Mali-G52.

Realme 6 e Realme 6i in Italia – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Realme 6 è di 229.90€ per il modello da 4/64 GB, 269.90€ per quello da 4/128 GB e 299.90€ per la variante da 8/128 GB, nelle colorazioni Cometa Bianco e Cometa Blu. Il prezzo di Realme 6i a partire da 199.90€ per la versione da 4/128 GB. Per la disponibilità attendiamo ulteriori dettagli.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu