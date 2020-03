Dopo la parentesi top con il modello X50 Pro, l'azienda asiatica ha alzato il sipario sulla sua nuova serie di modelli dedicati alla fascia media. Realme 6 e Realme 6 Pro sono finalmente ufficiali e promettono migliorie non da poco rispetto alla precedente generazione, ovviamente ad un prezzo più che appetibile. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questi nuovi modelli del brand!

Realme 6 e Realme 6 Pro ufficiali: specifiche e caratteristiche dei nuovi mid-range

Come anticipato dalla stessa compagnia i due modelli differiranno per display, dimensioni, processore ed altri dettagli. In entrambi i casi abbiamo un pannello tutto schermo con un foro per la selfie camera, una soluzione LCD a 90 Hz, con risoluzione Full HD+. Realme 6 ha un singolo foro (con una fotocamera da 16 MP) mentre il fratello maggiore 6 Pro è dotato di una doppia selfie camera (da 18 + 8 MP, con grandangolo FOV 105°). In termini di dimensioni, i due dispositivi presentano una diagonale di 6.5/6.6 pollici, con un rapporto screen-to-body del 90.5/90.6% e protezione Gorilla Glass 5 (il livello di quest'ultima non è specificata per il modello base).

Differenze tra i due modelli

Una delle principali differenze tra i due smartphone risiede nel SoC equipaggiato: mentre il piccolo della famiglia si affida al MediaTek Helio G90T (fino a 8/128 GB), il modello Pro integra lo Snapdragon 720G, soluzione targata Qualcomm. Lato memorie troviamo RAM LPDDR4X Dual Channel e storage UFS 2.1.

Altra analogia è il supporto alla ricarica rapida Flash Charge da 30W; inoltre Realme 6 e 6 Pro non differiscono per la capienza della batteria: abbiamo un'unità da 4.300 mAh su entrambi i dispositivi, ricaricabile tramite porta USB Type-C.

In entrambi i casi è presente una Quad Camera con un sensore principale Samsung GW1 da 64 MP, ovviamente dotato delle solite funzionalità AI. Per il modello Pro abbiamo una configurazione da 64 + 8 + 12 + 2 MP, con un grandangolo FOV 119°, un teleobiettivo con Zoom digitale 20X ed un sensore Macro. Realme 6 monta invece un comparto da 64 + 8 + 2 + 2 MP, perdendo il teleobiettivo (sostituito con un sensore dedicato alla profondità di campo).

Realme 6 Pro – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di vendita di Realme 6 Pro parte da 16.999 rupie (circa 208€) per la variante da 6/64 GB; gli utenti che preferiscono tagli maggiorati hanno a disposizione i modelli da 6/128 GB e da 8/128 GB, rispettivamente venduti a 17.999 rupie (circa 220€) e 18.999 rupie (circa 233€).

Per quanto riguarda il fratello minore, il prezzo parte invece da 12.999 rupie (159€) per il modello da 4/64 GB per poi salire a 14.999 rupie (183€) per quello da 6/128 GB. Si conclude con la variante maggiorata da 8/128 GB, venduta a 15.999 rupie, circa 196€ al cambio attuale.

Infine vi ricordiamo che l'azienda ha lanciato ufficialmente anche la nuova Realme Band (qui trovate tutti i dettagli), il primo indossabile del brand.

