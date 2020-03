Realme 6 Pro si aggiorna, fra nuove patch e Widevine L1

La serie Realme 6 è da poco giunta sul mercato e, nel mentre Realme 6i si appresta ad aggiungersi, è in arrivo un nuovo aggiornamento per Realme 6 Pro. Trattandosi di un telefono di nuova uscita, monta la più recente Realme UI, l'interfaccia personalizzata che si discosta dalla ColorOS di mamma OPPO. L'update in fase di rilascio introduce la build RMX2061_11_A.11, dal peso di 332 MB: ecco quali sono le novità introdotte.

Il nuovo aggiornamento migliora l'esperienza con Realme 6 Pro

La prima modifica apportata dal nuovo software per Realme 6 Pro è l'aggiunta delle patch di sicurezza di marzo, in modo da mantenere più sicuro possibile lo smartphone. Un'altra aggiunta che non potrà che far piacere ai suoi possessori è l'aggiunta della certificazione DRM Widevine L1. Per chi non lo sapesse, a volte i telefoni di provenienza asiatica peccano di questo elemento.

Questo impedisce alle piattaforme di streaming video, come Netflix ed Amazon Prime Video, di poter visualizzare i propri contenuti multimediali in HD o superiore. Così facendo non si è più limitati a streammare a 480p su 6 Pro. Infine, l'aggiornamento introduce l'app SoLoop, l'editor video di OPPO con cui aggiungere musiche di sottofondo, filtri e template vari.

