Realme 6 in arrivo in Europa: l’azienda conferma l’evento online

Tramite un comunicato ufficiale l'azienda asiatica ha confermato ancora una volta il lancio in Europa della serie Realme 6. I dispositivi della gamma saranno presentati nel corso di un evento online, similmente a quanto visto con il debutto per il mercato indiano. Allora, siete pronti a mettere le mani sui nuovi device di fascia media con Quad Camera da 64 MP?

Realme 6: aspettando la data di uscita in Europa

I nuovi Realme 6 e 6 Pro rappresentano di certo una gradita novità per il brand asiatico. I due smartphone introducono un display tutto schermo, con un foro per la selfie camera (doppia, nel caso del fratello maggiore). Se volete saperne di più, qui trovate un confronto tra i due modelli, con tutte le differenze. Per quanto riguarda il debutto in Europa, per il momento l'azienda si è limitata a confermare l'evento di lancio online, il quale sarà dedicato all'intera serie.

Manca ancora una data precisa, ma è chiaro che non manchi molto alla presentazione. Di certo ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni e Realme invita gli appassionati ad attendere novità tramite il sito ufficiale.

