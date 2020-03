Realme 6: arriva la modalità slow-mo da 120fps per la selfie camera

Da pochi giorni è uscito sul mercato il nuovo Realme 6. Questo smartphone, insieme anche a Realme 6 Pro, ha ridefinito la fascia media, proponendo nuove soluzioni a livello hardware e software. Nonostante questo, però, ci sono ancora alcune cose da sistemare. Nei prossimi mesi, dunque, potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti che andranno a sistemare alcune criticità del sistema. A pochi giorni dall'uscita, comunque, pare essere arrivato proprio un update che introduce una novità interessante.

Realme 6 riceve le patch di sicurezza di marzo 2020

Stando alle ultime informazioni a riguardo, Realme 6 ha ricevuto da qualche ora un nuovo aggiornamento software. Sono arrivate, infatti, le nuove patch di sicurezza di Android di marzo 2020, ma non solo. Da quello che abbiamo potuto vedere, infatti, il changelog completo indica anche la risoluzione di un bug che affliggeva Google Assistant e le gesture. Un problema molto simile a quello che abbiamo rilevato su OPPO Find X2 Pro.

LEGGI ANCHE:

Realme Buds Air ufficiali: disponibili anche in Italia

Tra tutto, però, su tale dispositivo è stata aggiunta anche una modalità relativa alla fotocamera. Da ora, infatti, sarà possibile registrare con la camera frontale video in slow motion a 120fps. Non si tratta di una funzione indispensabile ma è, comunque, un plus che in qualche occasione potrebbe tornare utile.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.