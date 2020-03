Realme 6 e 6 Pro: cancellato evento dal vivo a causa del Coronavirus; saranno presentati in streaming su YouTube

Siamo in attesa di scoprire Realme 6 e 6 Pro, i due principali componenti della nuova famiglia di device di fascia media del brand cinese. Sebbene il loro lancio ufficiale fosse previsto per il 5 Marzo, all'interno del Indira Gandhi Indoor Stadium a New Delhi, questo non potrà avere luogo. Da qualche ora, infatti, tale appuntamento è stato cancellato a causa della recente epidemia di Coronavirus (Covid-19). Dove e quando avrà luogo tale annuncio?

Realme sceglie YouTube per l'evento ufficiale

In light of current reports of #coronavirus impact & related advisory by health officials to maintain social distance as a precautionary measure, I'm calling off our biggest event. Will still give live speech in stadium with you watching #realme6series event online. #HealthFirst — Madhav 5G (@MadhavSheth1) March 3, 2020

Nella stessa data prevista per la presentazione di Realme 6 e 6 Pro, sarà trasmessa una diretta su YouTube nella quale questi due telefoni verranno annunciati. Dovremo attendere, dunque, sempre il 5 Marzo per vedere finalmente dal vivo questi due prodotti. Tale notizia è stata resa nota dalla stessa azienda, che tramite poche righe ha voluto esprimere tutto il proprio dispiacere in merito a tale situazione.

Allo stato attuale, dunque, non cambia molto per noi europei. Questa presentazione potrà essere seguita sull'account ufficiale di Realme India, su YouTube, a partire dalle ore 12.30 (ora locale). Nonostante le notizie attorno a questo modello siano già trapelate, non conosciamo a fondo tutte le sue specifiche tecniche. Speriamo, dunque, che non ci siano altri problemi di nessuna natura nelle prossime ore.

