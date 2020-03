A distanza di un mese dal debutto di Realme UI a bordo di Realme 5 Pro, il medio di gamma riceve un nuovo aggiornamento che va a correggere alcuni problemi della precedente release, introducendo – al contempo – anche le ultime patch di sicurezza di Android.

Realme 5 Pro si aggiorna: ecco che cosa cambia con la nuova versione di Realme UI

L'aggiornamento dedicato a Realme 5 Pro porta il firmware alla versione RMX1971EX_11_C.02, con la Realme UI 1.0. Oltre alle già citate patch di sicurezza del mese di Marzo 2020, l'update introduce alcune ottimizzazioni per migliorare i consumi e fix per risolvere piccoli inconvenienti come il problema dell'animazione di avvio e non solo. Per tutti i dettagli, in basso trovate il changelog completo dell'aggiornamento.

Clicca per estendere Security

● Android security patch: March, 2020 Fix

● Optimized system power consumption

● Optimized the effect of game audio

● Fixed the probability error of boot animation display

● Fixed the low probabilistic stucking issue while using third-party applications

● Fixed low probability stucking issue due to the memory leak of system

● Fixed the probability issue that photos or screenshots are not displayed after upgrading

Il nuovo aggiornamento dedicato al medio di gamma – di cui qui trovate la nostra recensione – è in rilascio e arriverà su tutti i modelli nel corso delle prossime ore. Per chi avesse fretta, in basso trovate il link al download del file MD5 (del peso di 3.49 GB) da flashare manualmente. Come di consueto, vi ricordiamo che determinate operazioni sono destinate ad utenti esperti e consapevoli. Portate pazienza ed aspettate di ricevere la fatidica notifica!

