Realme debutta nei negozi fisici: ecco Realme 5 da Unieuro!

Il brand Realme è presente in Italia da diverso tempo ormai, eppure gli smartphone dell'azienda erano disponibili esclusivamente online. A quanto pare le cose stanno progressivamente cambiando ed ora è possibile fare acquisti anche nei negozi fisici: Realme 5 è stato avvistato da Unieuro ed è anche in offerta!

Realme 5 debutta da Unieuro a prezzo scontato

In altro trovate una pagina del nuovo volantino di Unieuro e in basso a sinistra… Realme 5! Il Quad Camera del brand asiatico ha fatto capolino sia negli store fisici che nel negozio online di Unieuro. Il dispositivo viene proposto in offerta con un risparmio del 20%, quindi al prezzo di 159.90€. Se siete interessati, vi rimandiamo alla pagina del prodotto, sia per quanto riguarda la colorazione Blu (lo trovi qui) che quella Viola (clicca qui per la pagina).

Prima di lasciarvi, ricordiamo ancora una volta che l'arrivo di Realme 5 da Unieuro è un evento importante perché indica che la compagnia asiatica ha dato il via alla vendita anche tramite i gli store fisici.

