Realme 3 Pro si aggiorna a Android 10 e Realme UI in Europa

Dopo i vari test in versione beta, la release stabile di Realme UI (con Android 10) comincia a fare capolino a bordo di Realme 3 Pro, medio di gamma lanciato in Italia lo scorso maggio (qui trovate la nostra recensione).

Aggiornamento 06/03: il roll-out parte anche in Europa. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Aggiornamento 01/02: a causa del brick di alcuni dispositivi, Realme ha deciso di rimuovere il link al download per installazione manuale della Realme UI. Ciò significa che sarà necessario attendere la notifica per l'update via OTA.

Realme 3 Pro riceve la nuova Realme UI con Android 10

L'aggiornamento in roll out in queste ore porta il firmware di Realme 3 Pro alla versione RMX1851EX_11_C.01. Questo include anche la nuova interfaccia Realme UI, annunciata qualche tempo fa dall'azienda asiatica (qui trovate le differenze con la ColorOS) e ora disponibile per la prima volta in versione stabile. L'UI proprietaria è ancora in fase Beta per il modello X, X2 e X2 Pro.

Il rilascio sta avvenendo in modo graduale, motivo per cui – almeno nei primi giorni – saranno pochi gli utenti a ricevere l'aggiornamento. Quando l'azienda sarà certa dell'assenza di bug e criticità, Realme UI sarà disponibile a tutti gli utenti in possesso del 3 Pro.

Per chi preferisce procedere con il download ed il flash manuale, vi riportiamo il link per scaricare il firmware. Tuttavia consigliamo di attendere il rilascio ufficiale, per evitare di incorrere in qualsiasi tipo di problema (trattandosi della prima versione stabile di Realme UI). Per quanto riguarda il roll out internazionale, per il momento non ci sono ancora riscontri, ma potrebbe cominciare a stretto giro. Voi avete ricevuto il nuovo firmware? Fatecelo sapere nei commenti!

Il roll-out parte anche in Europa | Aggiornamento 06/03

Dopo X2 Pro, l'aggiornamento in Europa ad Android 10 arriva anche a bordo di Realme 3 Pro. La build è la RMX1851EX_11.C.03 ed è disponibile al download tramite il badge qua sotto per l'installazione tramite recovery:

Scarica l'update Android 10 per Realme 3 Pro

Ecco il changelog completo:

Interfaccia

Aggiornata la UI alla realme UI

Nuovo Real Design: effetti visivi più belli e funzionamento più efficiente.

Smart Sidebar

Interfaccia utente ottimizzata e migliorate le operazioni ad una mano.

Smart Sidebar ottimizzata: rimpiazzato File Console con File Manager; rimossi OSIE Visual Effect e No Notification Alerts.

Trascina un'app fuori dalla Smart Sidebar per aprirla in modalità Split-screen.

Aggiunte due nuovi funzioni: “Assistive Ball Opacity” e “Hide Assistive Ball on Fullscreen App”.

Ottimizzata la funzione Floating Window per più app.

Aggiunte Bubbles: una bolla viene visualizata quando si apre un'app nella finestra flottante dalla Smart Sidebar. Clicca sulla bolla per chiudere o aprire l'app.

Screenshot Ottimizzata la gesture 3-Finger Screenshot: usa 3 dita per toccare e tenere premuto lo schermo, fai uno swipe per fare uno screenshot della porzione selezionata dello schermo. Fai uno swipe verso l'esterno per fare uno screenshot lungo.

Aggiunte impostazioni di screenshot: puoi regolare la posizione della finestra flottante di anteprima dello screenshot ed il suono dello screenshot.

Ottimizzata la finestra flottante di anteprima dello screenshot: dopo aver fatto uno screenshot, trascinalo verso l'alto e rilascia per condividerlo, o trascina verso il basso per fare uno screenshot lungo. Navigation Gestures 3.0 Ottimizzate le gestures: tutte supportate in modalità landscape. Sistema Aggiunta Focus Mode: minimizza le distrazioni esterne quando state studiando o lavorando.

Aggiunta nuova animazione di ricarica.

Ottimizzata l'interfaccia dei Quick Settings per facilitare le operazioni ad una mano.

Aggiunta la funzione di pausa per la registrazione dello schermo.

Aggiunta una finestra flottante ed impostazioni per la registrazione dello schermo.

Nuovi suoni aggiunti per la cancellazione dei file, tasti della calcolatrice e bussola.

Ottimizzate le suonerie di sistema.

Aggiunto il prompt flottante TalkBack in Accessibilità.

Nuova funzione di gestione delle attività recenti: puoi visualizzare la memoria delle attività recenti e delle app bloccate.

Rimossa l'app FM (Regno Unito) Giochi Ottimizzata l'interazione visiva di Game Space.

Ottimizzata l'animazione di ricarica di Game Space. Homescreen Aggiunti nuovi sfondi animati.

Aggiunti nuovi sfondi artistici.

Aggiunta opzione per aprire Global Search o il pannello notifiche con uno swipe verso il basso.

Aggiunta opzione per personalizzare dimensione, forma e stile delle icone.

Ottimizzata la grafica dello sblocco con password per facilitare le operazioni ad una mano.

Supporto per gli sfondi animati nella lockscreen.

Aggiunta una Modalità Semplice per la home, con fonti ed icone più larghe ed un layout più chiaro. Sicurezza Generatore di indirizzi MAC casuali: quando il tuo telefono si connette ad un sistema Wi-Fi viene generato un indirizzo MAC casuale per evitare pubblicità mirate e proteggere la tua privacy. Strumenti In Quick Settings o Smart Sidebar, puoi aprire la Calcolatrice nella finestra flottante.

Aggiunta la funzione di taglio nelle Registrazioni.

Aggiunta la suoneria dinamica in Meteo, adattandosi automaticamente al meteo in quel momento.

Aggiunte animazioni adattive in Meteo. Fotocamera Ottimizzata l'interfaccia per una migliore esperienza utente.

Ottimizzata interfaccia e suoni in Timer. Foto Ottimizzata l'interfaccia Album UI con una struttura più chiara delle anteprime.

Aggiunta Album Recommendation, riconoscendo più di 80 differenti scene. Comunicazione realme Share adesso supporta la condivisione files con i dispositivi OPPO, Vivo e Xiaomi.

Ottimizzata l'interfaccia Contatti per un'esperienza più efficiente. Impostazioni Impostazioni di Ricerca adesso contiene la cronologia di ricerca.

