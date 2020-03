Voglia di benessere? Allora comincia alla grande grazie ad Alfawise P1, il purificatore d'aria dalle dimensioni compatte e contenute, in sconto con Coupon ad un prezzo super accessibile. E con la spedizione dall'Europa… non dovrete nemmeno attendere più del dovuto!

Alfawise P1: il purificatore d'aria per tutte le tasche scende di prezzo grazie a questo Coupon

Il purificatore d'aria Alfawise P1 misura 25 x 16 cm ed è la soluzione perfetta per stanze piccole e medie. Grazie al sistema di filtrazione a tre strati (con filtro PP, HEPA e uno strato di carbone attivo) è in grado di rimuovere allergeni, sostanze inquinanti, polvere, cattivi odori e fumo, il tutto a bassissimo rumore (33/51/ dB, in base alla velocità impostata).

Il purificatore d'aria è disponibile in sconto sullo store GearBest grazie al Coupon dedicato, con tanto di spedizione rapida da Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice sconto da utilizzare.