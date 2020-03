Le offerte della settimana di Banggood continuano con un prodotto che strizza l'occhio alla salute degli appassionati dello store cinese: il pulsossimetro portatile da dito BOXYM oFit-2, una soluzione economica disponibile in offerta con il codice sconto dedicato.

Il pulsossimetro portatile da dito BOXYM oFit-2 è in sconto su Banggood grazie a questo Coupon

BOXYM oFit-2 è il pulsossimetro portatile da dito per tutte le tasche ed è disponibile a prezzo scontato con Coupon. Il dispositivo è dotato di un display OLED a colori, in modo da visualizzare in modo semplice ed efficace i dati della lettura. Preciso ed affidabile, il pulsossimetro è in grado di determinare la frequenza del polso e i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Il risultato arriva con una segnalazione acustica, in soli 8 secondi. Se inutilizzato, il dispositivo si spegne automaticamente dopo vari secondi.

