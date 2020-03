POCO X2: su Flipkart ha ricevuto la votazione media più alta

Da qualche tempo, ormai, è stato rilasciato sul mercato POCO X2. Dopo anni di assenza del marchio, quindi, tale brand si è ripresentato sulla scena con un dispositivo davvero interessante. Sebbene questo mostri le stesse caratteristiche di Redmi K30, ha saputo comunque conquistare la fiducia di tantissimi utenti, soprattutto in India. Sembra, infatti, che su Flipkart abbia raggiunto una votazione media molto alta.

POCO X2 totalizza 4,6 punti su 5, sempre su Flipkart

Nonostante POCO X2 abbia mostrato ben poca fantasia, perlomeno in termini di design, è stato molto apprezzato in India. Questo dispositivo, infatti, presenta un rapporto qualità-prezzo davvero unico, che ha convinto in molti. Sbirciando fra le classifiche di apprezzamento su Flipkart, dunque, abbiamo visto come questo smartphone ha totalizzato 4,6 punti su 5. Sono oltre 10.000 le valutazioni rilasciate dagli utenti dopo solo un mese dalla sua uscita sul mercato, segno che il telefono ha riscosso un discreto successo.

POCO X2: lo sblocco del bootloader è impossibile, per ora

Attualmente, dunque, siamo a quasi 20.000 voti, e questo trend continua ad essere confermato. Al momento, però, tale dispositivo è disponibile solo su questa piattaforma. Chiunque volesse acquistarlo dovrà attendere il 17 marzo, la seconda giornata di vendita ufficiale su Flipkart. Vi ricordiamo, infatti, che tale prodotto viene venduto al prezzo di circa 200 euro, nella sua versione base.

