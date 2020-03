POCO sfida ancora Realme, ma la community protesta

La rivalità fra due aziende può rivelarsi piuttosto accesa, specialmente nelle fasce più aggressive del mercato. Ne è un esempio calzante la situazione creatasi fra POCO e Realme, con la prima che non manca occasione per “sfottere” la società rivale. D'altronde, si sa, voler padroneggiare nella fascia mid-range equivale a scontrarsi con realtà sempre più agguerrite e con il coltello alla bocca. Di certo non è la prima volta che vediamo due brand scontrarsi in maniera più o meno accesa. Oltre alla storica rivalità fra Apple e Samsung, di recente ha fatto parlare di sé la diatriba fra Xiaomi e Lenovo, per esempio.

I fan POCO si lamentano su Twitter della rivalità contro Realme

Ma a quanto pare la faida fra POCO e Realme non è stata presa benissimo dalla community online. Innanzitutto specifichiamo che tutto è partito dall'azienda da cui è nato il celebre Pocophone e che da… poco ha lanciato il nuovo POCO X2. Un telefono che è stato molto apprezzato, come evidenziato dal rapido sold out, e che l'azienda ha promosso, anche con metodi “ambigui”.

Il tutto è partito con la critica della dirigenza POCO nei confronti della scelta di Realme di integrare il 5G sugli ultimi Realme X50. Ma le parole al vetriolo non sono finite lì: nei giorni successivi POCO ha punzecchiato Realme, ri-condividendo i loro post accompagnati da parole di sfida. Prima paragonando la batteria di Realme 6 Pro da 4300 mAh contro quella di POCO X2 da 4500 mAh: “Se la vostra è ampia, allora la nostra come dovremmo chiamarla?“. Si è poi continuato confrontando lo schermo a 90 Hz di Realme 6 con quello da 120 Hz di POCO X2, definito “il VERO #SmoothAF“. Per arrivare alla critica per aver utilizzato una fotocamera da 64 MP di Samsung anziché Sony.

So true. Poco clearly has a better product, atleast on paper. Let the reviews/feedback prove it. This just seems desperate and brings a bad name to the brand. Poco makes great products but needs to handle the brand image on social media better! https://t.co/GjwWU5sF4c — Nimit (@gizmoddict) March 5, 2020

Ma non sono tardate ad arrivare critiche comunque costruttive da parte degli insider di settore. Per esempio il noto Sudhanse Ambhore, protagonista di numerosi leaks: “Perché C Manmohan continua a confrontare il suo dispositivo con l'altro sul mercato? Si sente troppo insicuro? Lascia che il consumatore decida il vincitore 🙂“. Anche il recensore Nimit controbatte così: “È così vero. POCO ha chiaramente un prodotto migliore, almeno sulla carta. Lasciate che recensioni e feedback lo dimostrino. Così si sembra disperati e si dà un brutto nome al marchio. POCO ha ottimi prodotti ma deve gestire meglio l'immagine del marchio sui social media!“.

Personalmente mi sento in linea con questi pareri. Per quanto la competizione sia comprensibile, non bisognerebbe mai calcare troppo la mano. Proprio per evitare di dare una brutta idea del brand, troppo aggressiva nei confronti dei competitors. Anche perché se un prodotto è qualitativamente azzeccato la pubblicità arriverà di conseguenza.

