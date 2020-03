OxygenOS: in arrivo una nuova gestione della modalità scura?

Abbiamo visto come in quest'ultimo periodo praticamente tutti i principali produttori hanno introdotto la modalità scura. Sia che si tratti di device molto vicini alla filosofia dei Pixel, sia che si tratti di software abbastanza distanti da Android stock, tale opzione è arrivata su quasi tutti gli smartphone. Tra questi, dunque, troviamo anche OnePlus. Sulla nuova OxygenOS, infatti, troviamo tale funzione e, in futuro, questa potrebbe funzionare anche diversamente rispetto alla situazione attuale.

OnePlus vuole sfruttare la Dark Mode su tutte le app

Stando alle ultime informazioni riguardo la modalità scura della OxygenOS, pare che prossimamente questa possa essere implementata anche su app di terze parti. Nello specifico, sembra che il brand cinese voglia sfruttarla anche sulle applicazioni che di fatto non potrebbero supportarla. Si tratterebbe, dunque, di una forzatura del sistema che tale software potrebbe portare a termine tramite semplici passaggi, non senza qualche problema.

LEGGI ANCHE:

OnePlus 7T/7T Pro: la Open Beta 2 aggiunge Instant Translation

Nella nuova OxygenOS Open Beta 11, uscita per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, troviamo proprio tale feature. Nonostante tutto, però, tale opzione non è inedita. Se diamo un'occhiata alla concorrenza, infatti, vediamo come la ColorOS implementi già un'opzone di questo tipo, così come alcune ROM basate su Android 10 che da diverso tempo circolano in rete. Vedremo, dunque, se effettivamente questa voce verrà introdotta all'interno delle impostazioni nella futura versione stabile del software.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.