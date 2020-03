Lo smartwatch 4G OUKITEL Z32 è in offerta lampo, con cinturino in pelle in regalo

Le offerte della settimana di GearBest continuano anche oggi, a questo giro con lo smartwatch 4G OUKITEL Z32, disponibile con uno sconto del 30% ed un secondo cinturino in regalo. Andiamo a dare uno sguardo alle caratteristiche dell'indossabile del brand cinese.

OUKITEL Z32 in offerta lampo: acquista lo smartwatch 4G e ricevi in regalo un secondo cinturino

OUKITEL Z32 offre un display IPS circolare da 1.6″ con risoluzione 400 x 400 pixel, una batteria da 900 mAh ed un caricatore senza fili, con aggancio Pogo Pin. Il chipset a bordo è una soluzione MediaTek MTK6739, accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage. Non è possibile espandere la memoria, ma troviamo il supporto per una schedina SIM. Inoltre sono presenti due fotocamere, una frontale ed una posizionata lungo il bordo.

Insomma, se siete in cerca di uno smartwatch 4G il modello targato OUKITEL potrebbe rappresentare una buona scelta, specialmente se in offerta lampo e con un cinturino di pelle (22 mm) in omaggio.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.