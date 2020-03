Questo macchinario laser non può mancare agli amanti del DIY

Il laser è una tecnologia piuttosto incredibile, se si pensa ai campi di utilizzo che può avere. Per esempio, lo sapevate che esiste una macchina come questa Ortur Laser Master 2 pensata per gli amanti di DIY e bricolage? Sulla falsa riga delle stampanti 3D, si tratta di un macchinario che permette a chiunque abbia una certa dose di manualità di realizzare lavori di incisione laser di un certo livello.

La Ortur Laser Master 2 vi permette di incidere i vostri disegni a laser su più materiali

Con dimensioni di 57 x 55 x 17.5 cm, la Ortur Laser Master 2 ha un'area di incisione pari a 43 x 40 cm, permettendo di lavorare su superfici abbastanza ampie. Il tutto viene controllato dalla scheda madre a 32-bit con chipset STM32 MCU, in grado di manovrare il laser con una potenza di S0-S1000, ad una velocità di circa 3000 mm/min. L'incisione avviene di default con una precisione di 300 pixel per pollice, circa 0.81 µm, potendo così ottenere dettagli accurati.

La struttura si monta in soli 20 minuti ed è realizzata con un profilo in alluminio, con assi sincronizzati che ne impediscono l'instabilità. C'è anche un sistema di protezione a 3 livelli, fra un accelerometro che interrompe le operazioni se rileva uno spostamento della struttura e sensori che spengono il laser se si stacca il cavo USB o rimane fermo per troppi secondi. I software supportati sono quelli principali, fra cui LaserGRBL e LightBurn, oltre ai formati di immagine NC, DXF, BMP, JPG e PNG. I materiali che possono essere incisi con la Ortur Laser Master 2 sono molteplici: compensato, legno massello, cartone, carta Kraft, pelle, plastica, vetro rivestito, tessuto non-tessuto e bambù.

