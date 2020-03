Come anticipato nei giorni precedenti, la compagnia cinese ha finalmente presentato il suo primo smartwatch in occasione del debutto della serie Find X2. OPPO Watch è stato annunciato direttamente da Brian Shen, VP del brand, il quale ha svelato tutti i dettagli e le caratteristiche del nuovo wearable. Andiamo a scoprire specifiche, prezzo e disponibilità!

OPPO Watch ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul primo wearable del brand

Design, caratteristiche e funzionalità

Il primo indossabile della casa cinese è stato ampiamente anticipato da leak e poster ufficiali e quindi non risulta una vera e propria novità. OPPO Watch ricalca il design del rivale targato Xiaomi, introducendo un display quadrato con una cassa in ceramica ed una struttura in metallo. Tuttavia il pannello è una vera bellezza: si tratta di una soluzione AMOLED da 1.91″ con una densità di 326 PPI, una gamma di colori P3 al 100% e bordi curvi che conferiscono un aspetto elegantissimo.

Il cinturino è realizzato in gomma Viton, resistente al calore e all'usura; disponibile anche una versione con cinturino in pelle. Lato software, troviamo Wear OS by Google personalizzato con ColorOS Watch; l'azienda ha confermato la presenza di 28 watchface predefinite. Ovviamente non mancano funzionalità legate al fitness, in primis quelle dedicate al monitoraggio dell'attività cardiaca; presente all'appello il tanto chiacchierato sensore ECG, insieme all'impermeabilità fino a 5 ATM, l'NFC ed il supporto eSIM. Presente anche in monitoraggio del sonno, come da tradizione per questo tipo di dispositivo.

Oltre a queste novità OPPO Watch presenta il supporto agli algoristmi AI CISS e GoMore, soluzione avanzate dedicate proprio agli sportivi.

Hardware e autonomia

Per quanto riguarda la parte hardware, OPPO Watch è mosso dal processore Snapdragon Wear 2500 di Qualcomm, accompagnato da co-processore a consumo ultra low Apollo3. Grazie alla modalità intelligente il dispositivo sarà in grado di offrire un'autonomia fino a 21 giorni. L'azienda ha confermato anche la nuova tecnologia di ricarica Flash VOOC per lo smartwatch, in grado di caricare il 50% della batteria in 17 minuti.

OPPO Watch – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO Watch è di 1.999 yuan, circa 255€ al cambio, per il modello da 46 mm. La variante minore da 41 mm viene proposta a 1.499 yuan, circa 191€. Infine è presente all'appello una versione premium da 2.499 yuan, circa 319€, con una cassa in acciaio inox e vetro di zaffiro.

