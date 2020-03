Manca solo un giorno all'evento di lancio del nuovo Find X2, durante il quale verrà presentato anche OPPO Watch, il primo smartwatch della compagnia cinese. Dopo le prime conferme ufficiali da parte della stessa azienda, ecco che un leaker asiatico prova ad offrirci qualche dettagli in più sulle specifiche, “confermando” la presenza di un SoC targato Qualcomm.

OPPO Watch: specifiche e prezzo svelati da un leaker cinese

Secondo quanto riportato da DigitalChatStation – un leaker attivo su Weibo e spesso rivelatosi affidabile – OPPO Watch sarà mosso dallo Snapdragon Wear 2500. Quest'ultimo sarà accompagnato da un chip MCU (MicroController Unit) Apollo3: si tratta di un'alternativa al microprocessore e permetterà di aumentare la durata della batteria supportando il chipset principale, ma funzionando a bassissima potenza.

Il leaker continua la sua vagonata di anticipazioni confermando l'impermeabilità a 5 ATM (quindi fino a 50 metri di profondità) e la presenza di un modulo ECG per il monitoraggio della frequenza cardiaca. OPPO Watch potrebbe arrivare sul mercato cinese ad una cifra di circa 2.000 yuan (circa 258€ al cambio); si tratta di un prezzo parecchio salato, ma di certo leggermente più basso rispetto alle prime voci in merito.

Fino a questo momento, OPPO ha confermato che il suo primo smartwatch avrà a bordo un pannello a colori da 1.91″ con densità di 326 PPI ed una gamma cromatica DCI-P3 al 100%chiamate vocali. Non mancherà la possibilità di sfruttare le , mentre le colorazioni disponibili al lancio dovrebbero essere due: Blue e Gold. Infine, concludiamo il nostro recap con questa foto, la quale mostra il dispositivo con Wear OS by Google in azione.

