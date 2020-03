OPPO Watch: diamo un’occhiata più da vicino al nuovo Apple Watch cinese

La giornata del 6 Marzo si è rivelata particolarmente fruttuosa per gli appassionati del brand cinese con il lancio europeo del Find X2 Pro, la conquista del podio di DxOMark e l'annuncio relativo alla ColorOS 7.1. Tuttavia qualcosina ha lasciato un po' di amaro in bocca per noi occidentali e quel qualcosina corrisponde al nome di OPPO Watch. Il primo indossabile del brand è stato annunciato per il mercato cinese (anche se la data di commercializzazione non è stata specificata) ma della versione Global nemmeno l'ombra. Delusi? Allora facciamoci del male con la prima serie di immagini dal vivo post-lancio!

OPPO Watch protagonista delle prime immagini Hands-on: ecco com'è dal vivo

Gli scatti in alto ci permettono di dare un'occhiata più da vicino (e dal vivo) a OPPO Watch, in alcune immagini in compagnia dell'ultimo top di gamma della casa cinese. Frontalmente, il dispositivo ospita un pannello AMOLED da 1.91″ con bordi curvi ed una gamma cromatica DCP-P3 al 100%. Il corpo è realizzato in ceramica e lega di alluminio ed è disponibile in due versioni: da 41 mm e da 46 mm (quella che vedete in foto, nella colorazione crema).

In alto trovate una foto del caricatore in dotazione, dotato di tecnologia VOOC che consente di passare dall'1 al 50% in soli 17 minuti. Lato autonomia OPPO Watch promette fino a 40 ore in modalità Smart e fino a 21 giorni in modalità Low Power. Oltre alle versione citate in precedenza, lo smartwatch è stato lanciato anche in una variante (da 46 mm) realizzata in acciaio inossidabile e vetro di zaffiro.

Il prezzo non è dei più abbordabili (si parte da 191€ al cambio per il 41 mm) ma è da sottolineare che siamo di fronte ad un wearable premium. Allora, che ne pensate dell'Apple Watch cinese? Vorreste vederlo anche in Italia oppure preferite soluzioni più economiche?

