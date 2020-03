OPPO Watch, cercasi sviluppatori: al via il contest per smartwatch del brand

A inizio marzo la casa cinese ha lanciato il suo OPPO Watch, dispositivo che dovrebbe fare il suo ingresso in Europa entro fine 2020. Trattandosi del primo smartwatch del brand, l'azienda è intenzionata a portare avanti lo sviluppo di questa particolare categoria di dispositivi, che sta prendendo sempre più piede sul mercato globale. Per questo motivo, OPPO ha lanciato in Cina un particolare contest dedicati ai developer provetti, con in palio una valanga di premi.

OPPO Watch lancia un contest con tanti premi in palio, ma solo per i migliori

Lo scopo del concorso è ovviamente quello di arricchire il pacchetto software di OPPO Watch e quale modo migliore se non quello di spronare gli sviluppatori con una serie di premi? Le migliori applicazioni per il dispositivo saranno ricompensate in vari modi, sia con accessori del brand che con un premio in denaro. Il miglior progetto si aggiudicherà 300.000 yuan (circa 38 mila euro al cambio) ed uno smartwatch.

Insomma, sicuramente saranno in tanti a provare ad accaparrarsi il ricco montepremi. Nel frattempo vi ricordiamo che OPPO Watch è stato lanciato in Cina insieme a Find X2 ed è dotato di un pannello AMOLED da 1.91″ con bordi curvi, con un look in stile Apple Watch. A bordo troviamo ColorOS Watch, variante di WearOS, mentre la vera chicca è il sensore ECG. Completano il pacchetto l'impermeabilità fino a 5 ATM, l'NFC ed il supporto eSIM, mentre il chipset equipaggiato è lo Snapdragon Wear 2500 accompagnato dal co-processore Apollo3.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu